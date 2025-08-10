В США мужчина последовал совету ChatGPT заменить соль на бромид натрия и попал в психбольницу

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

В США 60-летний мужчина попал в психиатрическую больницу после отравления бромидом натрия, который ему посоветовал ChatGPТ. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Американец прочитал о негативном влиянии на здоровье поваренной соли (хлорида натрия), однако нашел только рекомендации по снижению потребления натрия. Мужчина решил попробовать исключить хлорид из своего рациона и обратился за советом к нейросети. ChatGPT предложил ему бромид натрия, который нельзя употреблять в пищу.

«Искусственный интеллект не предупредил об опасности употребления бромида и не спросил, почему человек вообще заинтересовался этим вопросом», — пишет издание.

Житель США употреблял бромистый натрий три недели, после чего у него начались жажда, паранойя и галлюцинации. Он отказывался от воды, подозревал соседа в отравлении, а в состоянии психоза пытался сбежать. Пациента принудительно доставили в психиатрическую больницу. Через три недели лечения его выписали. Спустя две недели после выписки его состояние оставалось стабильным.

