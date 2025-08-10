Американец прочитал о негативном влиянии на здоровье поваренной соли (хлорида натрия), однако нашел только рекомендации по снижению потребления натрия. Мужчина решил попробовать исключить хлорид из своего рациона и обратился за советом к нейросети. ChatGPT предложил ему бромид натрия, который нельзя употреблять в пищу.