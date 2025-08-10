Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго

Сериал «One Piece» продлили на третий сезон. Съемки начнутся в Кейптауне (ЮАР) в конце этого года, пишет Deadline.
В третьем сезоне исполнительный продюсер сериала «One Piece» Иэн Стоукс присоединится к Джо Трэчу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте.
Netflix также показал первый трейлер второго сезона. Он выйдет в 2026 году, точная дата премьеры пока неизвестна.
Во втором сезоне Пираты соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. На старте новой главы они остановятся в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы. В Логтауне на пиратов нападет опасный офицер Морского дозора Смокер. К Пиратам соломенной шляпы присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер.
Премьера сериала «One Piece» состоялась 31 октября. Он рассказывает о приключениях молодого пирата Монки Д.Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. В пути Луффи собрал команду Пиратов соломенной шляпы. В нее вошли мечник Ророноа Зоро (Макэню), навигатор Нами (Эмили Радд), стрелок Усопп (Каппэй Ямагути) и повар Санджи (Таз Скайлар). Ребята помогли Луффи раздобыть корабль и карту Гранд Лайна, где спрятано сокровище. В шоу снимаются: Иньяки Годой (Monkey D.Luffy), Макэню (Roronoa Zoro), Эмили Радд (Nami), Джейкоб Ромеро (Usopp) и Таз Скайлар (Sanji).
После дебюта на Netflix в 2023 году этот сериал продержался восемь недель в десятке лучших в мире, заняв первое место в более чем 75 странах и войдя в историю как первый англоязычный сериал Netflix, дебютировавший на первом месте в Японии. «One Piece» набрал почти 100 миллионов просмотров и стал одним из самых скачиваемых сериалов Netflix за всю историю.