Netflix продлил сериал «One Piece» на третий сезон и показал первый трейлер второго

После дебюта на Netflix в 2023 году этот сериал продержался восемь недель в десятке лучших в мире, заняв первое место в более чем 75 странах и войдя в историю как первый англоязычный сериал Netflix, дебютировавший на первом месте в Японии. «One Piece» набрал почти 100 миллионов просмотров и стал одним из самых скачиваемых сериалов Netflix за всю историю.