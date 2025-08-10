Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники

Актер Перси Хайнс Уайт, который сыграл в первом сезоне сериала «Уэнсдэй», теперь работает в баре Санта-Моники. Два года назад его отстранили от участия в шоу на фоне обвинений в изнасиловании, пишет The Daily Mail.
По данным СМИ, 23-летнего актера заметили на этой неделе за работой на входе. По словам очевидцев, он проверял документы, держался у бархатной веревки и с улыбкой приветствовал гостей.
В первом сезоне «Уэнсдэй» канадский актер исполнил роль Ксавье Торпа. По сюжету он обладал способностью воплощать в жизнь свои рисунки.
В январе 2023 года несколько девушек обвинили Уайта в изнасилованиях. Все началось с поста в твиттере от пользовательницы с ником @milkievich. Она написала, что Уайт и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом.
Актер отверг обвинения в свой адрес, назвав их «кампанией по дезинформации». «Из за этого моя семья подверглась преследованию, а мои друзья получили угрозы расправы. <…> Моя подруга Джейн была ложно представлена как жертва, а ее попытки исправить ситуацию были проигнорированы», — сказал он.
Уайта также поддержал его отец, актер и писатель Джоэль Томас Хайнс. Он заявил, что его сына «несправедливо обвинили».
Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. 6 августа вышла первая часть второго сезона шоу, а 3 сентября выйдет вторая. Шоу уже продлили на третий сезон. Сам Перси Хайнс Уайт у себя в соцсетях опубликовал фото с актерами и написал, что продолжит следить за развитием сериала.