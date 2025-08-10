Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники

В январе 2023 года несколько девушек обвинили Уайта в изнасилованиях. Все началось с поста в твиттере от пользовательницы с ником @milkievich. Она написала, что Уайт и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом.