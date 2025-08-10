Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга
Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде

Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании устроился на работу в бар Санта-Моники

Фото: MGM Television

Актер Перси Хайнс Уайт, который сыграл в первом сезоне сериала «Уэнсдэй», теперь работает в баре Санта-Моники. Два года назад его отстранили от участия в шоу на фоне обвинений в изнасиловании, пишет The Daily Mail.

По данным СМИ, 23-летнего актера заметили на этой неделе за работой на входе. По словам очевидцев, он проверял документы, держался у бархатной веревки и с улыбкой приветствовал гостей.

В первом сезоне «Уэнсдэй» канадский актер исполнил роль Ксавье Торпа. По сюжету он обладал способностью воплощать в жизнь свои рисунки.

В январе 2023 года несколько девушек обвинили Уайта в изнасилованиях. Все началось с поста в твиттере от пользовательницы с ником @milkievich. Она написала, что Уайт и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом.

Актер отверг обвинения в свой адрес, назвав их «кампанией по дезинформации». «Из за этого моя семья подверглась преследованию, а мои друзья получили угрозы расправы. <…> Моя подруга Джейн была ложно представлена как жертва, а ее попытки исправить ситуацию были проигнорированы», — сказал он.

Уайта также поддержал его отец, актер и писатель Джоэль Томас Хайнс. Он заявил, что его сына «несправедливо обвинили».

Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. 6 августа вышла первая часть второго сезона шоу, а 3 сентября выйдет вторая. Шоу уже продлили на третий сезон. Сам Перси Хайнс Уайт у себя в соцсетях опубликовал фото с актерами и написал, что продолжит следить за развитием сериала.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix