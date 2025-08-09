Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга

«Когда кто‑то умирает, ты будешь чувствовать эту потерю всю оставшуюся жизнь. Возможно, боль немного притупится, но я не знаю, связано ли это со временем, с обществом или еще с чем‑то. Не думаю, что съемки этого фильма изгнали каких‑то демонов. Они просто дали мне возможность разобраться с этими чувствами здоровым, конструктивным образом. Вместо того чтобы спиться и умереть, я мог создать персонажа, который сам напьется до беспамятства. Я смог дать выход своему гневу и позволить Джошу Бролину сойти с ума, что оказалось лучше, чем сойти с ума мне самому», ― сказал Креггер.