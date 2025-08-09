Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение
Зак Креггер снял хоррор «Орудия», чтобы справиться со смертью друга

Фото: Savion Washington/Getty Images

Режиссер «Орудий» Зак Креггер в интервью Variety рассказал, что снял хоррор, чтобы пережить потерю друга. Постановщик отметил, что это ему не помогло, однако он смог выпустить накопившийся гнев.

«Когда кто‑то умирает, ты будешь чувствовать эту потерю всю оставшуюся жизнь. Возможно, боль немного притупится, но я не знаю, связано ли это со временем, с обществом или еще с чем‑то. Не думаю, что съемки этого фильма изгнали каких‑то демонов. Они просто дали мне возможность разобраться с этими чувствами здоровым, конструктивным образом. Вместо того чтобы спиться и умереть, я мог создать персонажа, который сам напьется до беспамятства. Я смог дать выход своему гневу и позволить Джошу Бролину сойти с ума, что оказалось лучше, чем сойти с ума мне самому», ― сказал Креггер.

Режиссер также отметил, что благодарен студии, которая позволила ему оставить все сцены насилия. В работе над картиной ему также помог Дэвид Финчер, который рассказал ему больше о процессе монтажа и расширил его кругозор.

«Орудия» вышли в мировой прокат 8 августа. По сюжету школьники из одного класса ночью встают с постелей, уходят из дома и бесследно исчезают. «Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?» ― говорится в синопсисе.

Джулия Гарнер играет учительницу, у которой пропадает весь класс, Джош Бролин — одного из родителей, оказавшихся в отчаянии и готовых на все, чтобы найти своего ребенка.
История рассказывается с шести разных точек зрения: учителя, родителя, полицейского, преступника, директора и ученика.

Креггер не только снял картину, но и написал сценарий и выступил одним из продюсеров. В разговоре с Entertainment Weekly он назвал фильм «более странным, запутанным и масштабным», чем его дебют «Варвар».

