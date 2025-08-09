Россияне назвали книги, которые любят перечитывать в трудные времена

Накануне Всемирного дня книголюбов, который ежегодно отмечается 9 августа, литературная платформа независимых авторов «Литнет» провела масштабное исследование о влиянии книг на настроение и эмоции читателей. В нем участвовали 1215 человек из всех регионов России. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
84% опрошенных признались, что читают книги каждый день. 92% участников сообщили, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны, а 53% признались, что у них есть любимые книги, к которым они возвращаются в трудные времена.
В число этих книг вошли:
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
- «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте;
- «Гордость и предубеждение» Джейн Остин;
- «Алхимик» Пауло Коэльо;
- «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл;
- «Война и мир» Льва Толстого;
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского;
- Серия «Плоский мир» Терри Пратчетта;
- «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса;
- «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
В списке авторов, которые помогают пережить сложный период, — Александр Пушкин, Илья Ильф и Евгений Петров, Александр Дюма, Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой и другие. 89% респондентов отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется. Лучше всего настроение читателям поднимают любовные романы (75%), фэнтези (66%) и приключенческие романы (38%). Среди авторов, чьи работы помогают улучшить эмоциональное состояние, выделяют Янку Рам, Алису Ардову, Полину Ром, Викторию Свободину и Юлию Резник.
80% человек отметили, что в их жизни были случаи, когда книга помогала справиться с личными переживаниями и проблемами. 63% признались, что сталкивались со случаями, когда они читали книги, в которых происходили события, схожие с теми, что происходили в их жизни.
Рекордные 98% сообщили, что использовали книги как средство для расслабления и снятия стресса. 76% опрошенных добавили, что выбирают книгу для чтения в такие периоды интуитивно, по аннотации. 12% читателей руководствуются рецензиями и обзорами, 3% слушают рекомендации друзей и близких, а 1% делает выбор по совету психолога.
Некоторые читатели (24%) утверждают, что книги помогают им лучше засыпать. 7% сказали, что благодаря постоянному чтению книг они спят спокойнее ночью. 72% опрошенных считают, что чтение может стать хорошим дополнением к психотерапии, а 16% уверены в том, что в некоторых случаях книги и вовсе могут заменить психотерапевта.