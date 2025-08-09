Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение

Фильм «Прогулка» может получить сиквел. Об этом Алексей Учитель рассказал РИА «Новости». По словам режиссера, продолжение ленты может снять его сын Илья Учитель.
«Предложения повторить „Прогулку“ поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру», — сказал Учитель. Он добавил, что в новом фильме может снова появиться один из героев первого.
Фильм «Прогулка» вышел в повторный российский прокат 24 июля. Действие ленты, вышедшей в 2003 году, разворачивается в Петербурге. В центре сюжета — девушка и два парня, которые отправляются на прогулку. В процессе перед зрителями раскрывается не только портрет города, но и любовная драма. В картине снялись Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак.
Недавно Учитель поделился, что снимет фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Премьера запланирована на осень 2026 года. Съемки проходят в Санкт-Петербурге, в том числе в Российском этнографическом музее и особняке Бобринских.
Роль Шостаковича исполнит актер Театра Наций и МХТ им. Чехова Олег Савцов. В картине также сыграют Данила Козловский, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев и Мария Смольникова.