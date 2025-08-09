Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение

«Предложения повторить „Прогулку“ поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру», — сказал Учитель. Он добавил, что в новом фильме может снова появиться один из героев первого.