Режиссер Алексей Учитель сообщил, что у фильма «Прогулка» может выйти продолжение

Фото: Rock Films

Фильм «Прогулка» может получить сиквел. Об этом Алексей Учитель рассказал РИА «Новости». По словам режиссера, продолжение ленты может снять его сын Илья Учитель.

«Предложения повторить „Прогулку“ поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру», — сказал Учитель. Он добавил, что в новом фильме может снова появиться один из героев первого.

Фильм «Прогулка» вышел в повторный российский прокат 24 июля. Действие ленты, вышедшей в 2003 году, разворачивается в Петербурге. В центре сюжета — девушка и два парня, которые отправляются на прогулку. В процессе перед зрителями раскрывается не только портрет города, но и любовная драма. В картине снялись Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак.

Недавно Учитель поделился, что снимет фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Премьера запланирована на осень 2026 года. Съемки проходят в Санкт-Петербурге, в том числе в Российском этнографическом музее и особняке Бобринских.

Роль Шостаковича исполнит актер Театра Наций и МХТ им. Чехова Олег Савцов. В картине также сыграют Данила Козловский, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев и Мария Смольникова.

