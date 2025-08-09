Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании

Томпсон также рассказала и о рабочих проектах. Так, ее до сих пор удивляет популярность фильма «Реальная любовь», который вышел в 2003 году. Эмма считает, что момент в фильме, когда ее героиня узнает об измене мужа, стал таким вирусным, потому что «затронул всех женщин за живое». «Когда мы, женщины, переживаем душевную боль, мы вынуждены скрывать это, чтобы люди не видели. На самом деле людей трогает не ее плач, а то, как она потом убирает постель, спускается вниз и выглядит бодрой», — говорит Томпсон.