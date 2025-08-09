Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании

В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь
Умер народный артист РФ Иван Краско
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке

Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании

Фото: Alessandro Levati/Getty Images

Эмма Томпсон на кинофестивале в Локарно призналась, что однажды вынуждена была отказать будущему президенту Дональду Трампу. Актриса рассказала, что тот позвонил ей, когда она снималась в фильме Майка Николса «Основные цвета» в 1998 году, пишет Deadline.

«Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь? Может быть, вам что‑то нужно? Он предложил мне поужинать с ним. Я ответила, что это очень мило и что я ему перезвоню», — поделилась Томпсон.

Актриса рассказала, что беседа произошла после ее развода. Она не понимала, как Трамп нашел ее номер. Томпсон предположила, что у миллиардера, вероятно, были сотрудники, которые искали для него подходящих партнеров, которых он мог бы пригласить на встречу. «Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом и изменить ход американской истории», — пошутила обладательница двух премий «Оскар».

Томпсон также рассказала и о рабочих проектах. Так, ее до сих пор удивляет популярность фильма «Реальная любовь», который вышел в 2003 году. Эмма считает, что момент в фильме, когда ее героиня узнает об измене мужа, стал таким вирусным, потому что «затронул всех женщин за живое». «Когда мы, женщины, переживаем душевную боль, мы вынуждены скрывать это, чтобы люди не видели. На самом деле людей трогает не ее плач, а то, как она потом убирает постель, спускается вниз и выглядит бодрой», — говорит Томпсон.

Когда ей задали вопрос о роли в «Гарри Поттере», актриса призналась, что это не самый важный фильм в ее карьере. «Я не хочу обидеть поклонников «Гарри Поотера», но я туда пришла, немного поработала в очках и с пышной прической, а потом ушла, получив довольно хорошую зарплату», — сказала Эмма под громкий смех публики.

