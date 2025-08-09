Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании

Эмма Томпсон на кинофестивале в Локарно призналась, что однажды вынуждена была отказать будущему президенту Дональду Трампу. Актриса рассказала, что тот позвонил ей, когда она снималась в фильме Майка Николса «Основные цвета» в 1998 году, пишет Deadline.
«Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь? Может быть, вам что‑то нужно? Он предложил мне поужинать с ним. Я ответила, что это очень мило и что я ему перезвоню», — поделилась Томпсон.
Актриса рассказала, что беседа произошла после ее развода. Она не понимала, как Трамп нашел ее номер. Томпсон предположила, что у миллиардера, вероятно, были сотрудники, которые искали для него подходящих партнеров, которых он мог бы пригласить на встречу. «Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом и изменить ход американской истории», — пошутила обладательница двух премий «Оскар».
Томпсон также рассказала и о рабочих проектах. Так, ее до сих пор удивляет популярность фильма «Реальная любовь», который вышел в 2003 году. Эмма считает, что момент в фильме, когда ее героиня узнает об измене мужа, стал таким вирусным, потому что «затронул всех женщин за живое». «Когда мы, женщины, переживаем душевную боль, мы вынуждены скрывать это, чтобы люди не видели. На самом деле людей трогает не ее плач, а то, как она потом убирает постель, спускается вниз и выглядит бодрой», — говорит Томпсон.
Когда ей задали вопрос о роли в «Гарри Поттере», актриса призналась, что это не самый важный фильм в ее карьере. «Я не хочу обидеть поклонников «Гарри Поотера», но я туда пришла, немного поработала в очках и с пышной прической, а потом ушла, получив довольно хорошую зарплату», — сказала Эмма под громкий смех публики.