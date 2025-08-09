В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry

Фото: playground.ru

Ubisoft опубликовала на своем сайте пресс-релиз c информацией о подготовке сериала по мотивам серии игр Far Cry. Вскоре сообщение удалили, однако пользователи успели его заметить, пишет PlayGround.

Согласно опубликованным данным, шоураннером проекта выступит Ной Хоули («Фарго», «Чужой: Земля», «Легион»). Главную роль исполнит Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно», «Мистический квест», «Добро пожаловать в Рексэм»), который также станет продюсером шоу.

Экранизация должна выйти на стриминговом сервисе FX. Подробностей о сюжете будущей адаптации или предполагаемой дате премьеры пока нет.

Far Cry — франшиза, под которой выпускается серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Первая игра серии создана немецкой студией Crytek, а последующие части — канадской Ubisoft Montreal. Каждая часть Far Cry предлагает игрокам обширные открытые миры, в которых игрок может самостоятельно искать себе интересные места и занятия.

В основной серии Far Cry вышло шесть игр, также существует несколько спин-оффов и расширенных версий, таких как Far Cry Primal, Far Cry New Dawn и другие. В 2024 году Ubisoft сообщила, что за 20 лет в серию сыграло более 90 миллионов человек.

Недавно стало известно, что сериальную адаптацию получит и игра Mass Effect. Над проектом работает та же команда, что и над сериалом по Fallout

