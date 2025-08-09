Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry

Far Cry — франшиза, под которой выпускается серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Первая игра серии создана немецкой студией Crytek, а последующие части — канадской Ubisoft Montreal. Каждая часть Far Cry предлагает игрокам обширные открытые миры, в которых игрок может самостоятельно искать себе интересные места и занятия.