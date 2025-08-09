Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве

Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста нового сериала для А24. Шоу, у которого пока нет названия, будет исследовать женскую идентичность и современное материнство, пишет Deadline.
Актриса сыграет главную роль в проекте и выступит продюсером вместе с писательницей Стефани Данлер, которая также выступит соавтором сценария. Исполнительным продюсером станет Лена Данем, она уже работала вместе с Ратаковски в сериале «Слишком много».
Ранее Ратаковски снималась в фильмах «Исчезнувшая», «Красотка на всю голову», «128 ударов сердца в минуту». Данлер прославилась после выхода «Сладкая горечь» в 2018 году, по которому позже сняли одноименный сериал с Эллой Пернелл в главной роли.
Лена Данем — восьмикратная номинантка на премию «Эмми» за сериал HBO «Девчонки», в котором она сыграла главную роль. В 2013 году Данем получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в этом сериале. Продюсер также сняла и написала сценарии к фильмам « Крошечная мебель», «Острая палка» и «Кэтрин по прозвищу Птичка».