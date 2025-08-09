В Кении самолет с туристами врезался в жирафа

В Кении самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике дикой природы «Лева». Об этом сообщает местное интернет-издание KahawaTungu.
Инцидент произошел 7 августа. Самолет летел из аэропорта Уилсон в Найроби. Когда пилот начал выруливать на взлетно-посадочную полосу, из кустов выскочили два жирафа и побежали навстречу воздушному судну.
«Пилот сообщил, что тормозить было уже поздно: один из жирафов задел винт самолета и погиб на месте. В результате удара у самолета сломался пропеллер, что повергло туристов в шок», — пишет СМИ.
Второму животному удалось выжить и сбежать с места происшествия. Никто из пяти пассажиров не пострадал. Полиция и Управление гражданской авиации Кении уже начали расследование.
Заповедник дикой природы «Лева» площадью 220 квадратных километров был основан в 1995 году. Он известен тем, что здесь обитает «большая пятерка» Африки: львы, леопарды, слоны, носороги и буйволы.