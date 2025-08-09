Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders

Студия New Line Cinema (подразделение Warner Bros.) привлекла сценаристов Бена Зазова и Эвана Тернера для экранизации классической аркадной игры Space Invaders («Космические захватчики»). Об этом сообщает Deadline.
Зазов и Тернер ранее написали сценарий для комедийного боевика «Родители в законе» (2023) с Адамом Дивайном, Пирсом Броснаном и Эллен Баркин. Сейчас партнеры работают над фильмом «Officer Exchange» с Джоном Синой.
Подробностей о сюжете фильма «Space Invaders» пока нет, как и режиссера, актерского состава и приблизительной даты выхода. Продюсером выступит Акива Голдсман из Weed Road Pictures вместе с партнерами из Safehouse Pictures Джоби Харольдом и Тори Таннелл.
Впервые Warner Bros. задумалась экранизировать Space Invaders еще в 2014 году, когда приобрела права на классическую аркадную игру. В 2019 году Deadline сообщал, что режиссером фильма назначили Грега Руссо, написавшего сценарий для экранизации «Мортал Комбата». Однако проект так и не был реализован.
Space Invaders создана японским разработчиком Томохиро Нисикадо и выпущена компанией Taito в 1978 году. Игра стала одной из первых в жанре стрелялок shoot ’em up и положила начало золотой эпохе аркадных автоматов. В ней геймерам необходимо защищать Землю от инопланетного вторжения, уничтожая волны захватчиков, движущихся по экрану. Тайтл стал настоящим культурным феноменом и породил множество сиквелов, ремейков и адаптаций как для аркадных автоматов, так и для домашних консолей.