Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь

В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказала Дональду Трампу в свидании
Ubisoft собирается выпустить сериал по игре Far Cry
Эмили Ратаковски дебютирует в качестве сценариста сериала о материнстве
В Кении самолет с туристами врезался в жирафа
Warner Bros. возобновила работу над экранизацией игры Space Invaders
Умер народный артист РФ Иван Краско
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке

Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь

Фото: Searchlight Pictures

Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный») и Каллум Тернер («Фантастические твари», «Война и мир») получили главные роли в комедии «Только на одну ночь». Премьера состоится 7 августа 2026 года, пишет Deadline.

По сюжету двое незнакомцев пытаются найти себе партнера, с которым могут переспать в единственную ночь в году, когда добрачный секс разрешен законом. Производством картины займется Universal Pictures. Режиссером проекта выступит Уилл Глак.

После своей первой номинации на премию «Оскар» в начале этого года за роль культовой фолк-певицы и активистки Джоан Баэз в фильме Джеймса Мэнголда «Боб Дилан: Никому не известный» актриса получила множество предложений о работе. Сейчас она снимается в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный» вместе с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Затем Барбаро дебютирует на сцене Лондонского национального театра в постановке «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло. Она также сыграет главную роль в фильме Барта Лейтона «Преступление 101» с Марком Руффало, Халле Берри и Крисом Хемсвортом.

Каллум Тернер снялся в фильме «Роза Невады», сценаристом и режиссером которого выступил Марк Дженкин. Мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале в конце августа — начале сентября 2025 года. Он также сыграл главную роль в романтической комедии «Вечность» вместе с Элизабет Олсен и Майлсом Теллером и в драматическом триллере «Обрезка розовых кустов» режиссера Карима Айноза. Партнерами актера по фильму стали Джейми Белл, Райли Кио, Эль Фэннинг и Памела Андерсон.

Расскажите друзьям