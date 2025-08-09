Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь

После своей первой номинации на премию «Оскар» в начале этого года за роль культовой фолк-певицы и активистки Джоан Баэз в фильме Джеймса Мэнголда «Боб Дилан: Никому не известный» актриса получила множество предложений о работе. Сейчас она снимается в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный» вместе с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Затем Барбаро дебютирует на сцене Лондонского национального театра в постановке «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло. Она также сыграет главную роль в фильме Барта Лейтона «Преступление 101» с Марком Руффало, Халле Берри и Крисом Хемсвортом.