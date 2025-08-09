Моника Барбаро и Каллум Тернер снимутся в фильме о двух незнакомцах, ищущих партнера на одну ночь

Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный») и Каллум Тернер («Фантастические твари», «Война и мир») получили главные роли в комедии «Только на одну ночь». Премьера состоится 7 августа 2026 года, пишет Deadline.
По сюжету двое незнакомцев пытаются найти себе партнера, с которым могут переспать в единственную ночь в году, когда добрачный секс разрешен законом. Производством картины займется Universal Pictures. Режиссером проекта выступит Уилл Глак.
После своей первой номинации на премию «Оскар» в начале этого года за роль культовой фолк-певицы и активистки Джоан Баэз в фильме Джеймса Мэнголда «Боб Дилан: Никому не известный» актриса получила множество предложений о работе. Сейчас она снимается в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный» вместе с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Затем Барбаро дебютирует на сцене Лондонского национального театра в постановке «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло. Она также сыграет главную роль в фильме Барта Лейтона «Преступление 101» с Марком Руффало, Халле Берри и Крисом Хемсвортом.
Каллум Тернер снялся в фильме «Роза Невады», сценаристом и режиссером которого выступил Марк Дженкин. Мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале в конце августа — начале сентября 2025 года. Он также сыграл главную роль в романтической комедии «Вечность» вместе с Элизабет Олсен и Майлсом Теллером и в драматическом триллере «Обрезка розовых кустов» режиссера Карима Айноза. Партнерами актера по фильму стали Джейми Белл, Райли Кио, Эль Фэннинг и Памела Андерсон.