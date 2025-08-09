Умер народный артист РФ Иван Краско

«Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем‑то простым», — написал он.