Умер народный артист РФ Иван Краско

В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

Умер народный артист РФ Иван Краско

Кадр из фильма «Берега моей мечты»

Ушел из жизни Иван Краско. Народному артисту РФ было 94 года. О смерти артиста сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем‑то простым», — написал он.

В начале августа актер попал в больницу в тяжелом состоянии, врачи кормили его через зонд. Концертный директор актера Вячеслав Смородинов говорил, что актеру нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов.

Иван Краско начал карьеру как офицер-артиллерист и окончил военно-морское училище в 1953 году. После этого он решил сменить профессию и поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В кинематографе артист дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо».

Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». За свою карьеру актер снялся в таких проектах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период». До 2021 года служил в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значительных ролей классического и современного репертуара.

Последние годы актер боролся с последствиям инсультов. Четвертый он перенес в 2023 году.

Расскажите друзьям