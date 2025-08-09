Умер народный артист РФ Иван Краско

Ушел из жизни Иван Краско. Народному артисту РФ было 94 года. О смерти артиста сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
«Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем‑то простым», — написал он.
В начале августа актер попал в больницу в тяжелом состоянии, врачи кормили его через зонд. Концертный директор актера Вячеслав Смородинов говорил, что актеру нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов.
Иван Краско начал карьеру как офицер-артиллерист и окончил военно-морское училище в 1953 году. После этого он решил сменить профессию и поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В кинематографе артист дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо».
Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». За свою карьеру актер снялся в таких проектах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период». До 2021 года служил в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значительных ролей классического и современного репертуара.
Последние годы актер боролся с последствиям инсультов. Четвертый он перенес в 2023 году.