В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны

В новом Пермском зоопарке, который открылся 6 августа, в вольере для медведя установили ограждения под током рядом с искусственным водоемом. От ударов электричеством животное несколько раз упало, но сотрудники утверждают, что никаких проблем нет.
Видео у вольера с лесным хищником распространяют в комментариях группы «ВКонтакте» зоопарка. На них видно, как медведь Тоша касается ограждения «электропастух», у него начинаются судороги, он падает на бортик бассейна и соскальзывает в воду, откуда не может всплыть.
«Лично присутствовала, его раза четыре при мне ударило током. От первого удара он обкакался. Люди были в ужасе, все это видели дети! Когда я побежала сообщить волонтерам, они разводили руками и говорили: «Да там ток». Я говорю: «Но не до такой же степени, чтобы медведь обделался!», ― написала одна из очевидиц.
По словам женщины, после одного из ударов Тоша ушел под воду, и люди испугались, что он утонет. Затем медведь всплыл с перекошенной челюстью, говорит она.
Посетители зоопарка требуют убрать ограждения под током из вольера или расположить их в другом месте ― выше и не у воды. Проектировщиков вольера обвиняют в халатности и просят сообщать о случившемся в СК и прокуратуру.
В самом же зоопарке заявили, что медведю ничего не угрожает. Электропастухи, по словам сотрудников, безопасны для животных, а выбраться из бассейна Тоша якобы не смог из‑за возраста (ему 32 года), жары и заторможенной двигательной активности. Там уверяют, что за здоровьем медведя следят ветеринары, а в бассейне спустили воду, чтобы Тоше было проще выбираться из воды.
Посетители также жалуются, что много вольеров в зоопарке пустует. На новое место пока не перевезли часть животных, которые пока походят адаптацию.
Строительство зоопарка началось восемь лет назад ― в мае 2017 года. Летом 2019-го было возбуждено уголовное дело в связи с хищением денег, выделенных на проект. Оценочная стоимость зоопарка превысила 7 млрд рублей. Согласно открытым источникам, в Европе лишь один зоопарк обошелся дороже ― Wildlands Adventure Zoo в нидерландском городе Эммен. На его строительство потратили 200 млн евро (18,5 млрд рублей по текущему курсу). Старт открытию нового Пермского зоопарка дал 6 августа по видеосвязи Владимир Путин.