В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны

«Лично присутствовала, его раза четыре при мне ударило током. От первого удара он обкакался. Люди были в ужасе, все это видели дети! Когда я побежала сообщить волонтерам, они разводили руками и говорили: «Да там ток». Я говорю: «Но не до такой же степени, чтобы медведь обделался!», ― написала одна из очевидиц.