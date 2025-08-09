В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны

Умер народный артист РФ Иван Краско
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
На Земле началась магнитная буря
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны

Фото: Пермский зоопарк/VK

В новом Пермском зоопарке, который открылся 6 августа, в вольере для медведя установили ограждения под током рядом с искусственным водоемом. От ударов электричеством животное несколько раз упало, но сотрудники утверждают, что никаких проблем нет.

Видео у вольера с лесным хищником распространяют в комментариях группы «ВКонтакте» зоопарка. На них видно, как медведь Тоша касается ограждения «электропастух», у него начинаются судороги, он падает на бортик бассейна и соскальзывает в воду, откуда не может всплыть.

«Лично присутствовала, его раза четыре при мне ударило током. От первого удара он обкакался. Люди были в ужасе, все это видели дети! Когда я побежала сообщить волонтерам, они разводили руками и говорили: «Да там ток». Я говорю: «Но не до такой же степени, чтобы медведь обделался!», ― написала одна из очевидиц.

По словам женщины, после одного из ударов Тоша ушел под воду, и люди испугались, что он утонет. Затем медведь всплыл с перекошенной челюстью, говорит она.

Посетители зоопарка требуют убрать ограждения под током из вольера или расположить их в другом месте ― выше и не у воды. Проектировщиков вольера обвиняют в халатности и просят сообщать о случившемся в СК и прокуратуру.

В самом же зоопарке заявили, что медведю ничего не угрожает. Электропастухи, по словам сотрудников, безопасны для животных, а выбраться из бассейна Тоша якобы не смог из‑за возраста (ему 32 года), жары и заторможенной двигательной активности. Там уверяют, что за здоровьем медведя следят ветеринары, а в бассейне спустили воду, чтобы Тоше было проще выбираться из воды.

Посетители также жалуются, что много вольеров в зоопарке пустует. На новое место пока не перевезли часть животных, которые пока походят адаптацию.

Строительство зоопарка началось восемь лет назад ― в мае 2017 года. Летом 2019-го было возбуждено уголовное дело в связи с хищением денег, выделенных на проект. Оценочная стоимость зоопарка превысила 7 млрд рублей. Согласно открытым источникам, в Европе лишь один зоопарк обошелся дороже ― Wildlands Adventure Zoo в нидерландском городе Эммен. На его строительство потратили 200 млн евро (18,5 млрд рублей по текущему курсу). Старт открытию нового Пермского зоопарка дал 6 августа по видеосвязи Владимир Путин.

