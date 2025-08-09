Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»

New Line Cinema приступила к работе над седьмой частью своей хоррор-франшизы «Пункт назначения». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий напишет Лори Эванс Тейлор, соавтор предыдущего фильма серии ― «Узы крови». Решение было принято после того, как «Узы крови», вышедшие в мае, собрали в мировом прокате 286,1 млн долларов, и стали самой кассовой картиной франшизы.
Продюсерами новой части вновь станут ветераны серии Крэйг Перри и Шейла Ханахан Тейлор, а также Тоби Эммерих и Джон Уоттс (режиссер «Человека-паука: Возвращение домой») с женой Дайанн МакГунигл. Исполнительным продюсером выступит Уоррен Зайд.
Подробности сюжета, актерский состав и примерные сроки выхода пока не сообщаются.
Каждый из фильмов «Пункт назначения» начинается с того, что герой видит предзнаменование страшной катастрофы, избегает собственной смерти и спасает несколько жизней. Но позже смерть находит каждого из выживших и забирает их по одному. Гибель героев происходит вследствие цепочки нелепых (на первый взгляд) случайностей и показана жестко натуралистичном виде.
Серия фильмов заработала в мировом прокате более 983 млн долларов, став третьей по масштабам хоррор-франшизой New Line ― после «Заклятия» (2,3 млрд) и «Оно» (1,2 млрд).