Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»

Каждый из фильмов «Пункт назначения» начинается с того, что герой видит предзнаменование страшной катастрофы, избегает собственной смерти и спасает несколько жизней. Но позже смерть находит каждого из выживших и забирает их по одному. Гибель героев происходит вследствие цепочки нелепых (на первый взгляд) случайностей и показана жестко натуралистичном виде.