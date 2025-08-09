На Земле началась магнитная буря

В новом Пермском зоопарке медведя бьет током. В учреждении говорят, что электроограждения безопасны
Умер народный артист РФ Иван Краско
Новая часть «Пункта назначения» запущена в разработку. Сценарий напишет соавтор «Уз крови»
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

На Земле началась магнитная буря

Вспышки и коронарные пятна на Солнце. Фото: Лаборатория ИКИ РАН/Telegram

В ночь с 8 на 9 августа, около полуночи по Москве, на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщила в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих 6 часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые на данный момент достигли красного уровня», ― сказали специалисты.

Они отметили, что уровень бури пока умеренный ― G1. Магнитные бури делятся на уровни от первого до пятого. G1 считается слабой бурей, G4 ― очень сильной, а G5 ― экстремальной.

«Ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца пока не доходили. В случае их ночного прихода возможно значительное усиление возмущений», ― заявили астрономы.

Из‑за геомагнитных возмущений полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% и в Петербурге с вероятностью 24%, отметили в лаборатории. Это самая высокая вероятность за последние полтора месяца.

В ИКИ РАН прогнозировали, что 8 августа на Земле произойдет самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Ее причиной называли крупную солнечную вспышку уровня M4.4, в результате которой к планете может подойти облако плазмы.

Расскажите друзьям