В ночь с 8 на 9 августа, около полуночи по Москве, на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщила в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих 6 часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые на данный момент достигли красного уровня», ― сказали специалисты.
Они отметили, что уровень бури пока умеренный ― G1. Магнитные бури делятся на уровни от первого до пятого. G1 считается слабой бурей, G4 ― очень сильной, а G5 ― экстремальной.
«Ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца пока не доходили. В случае их ночного прихода возможно значительное усиление возмущений», ― заявили астрономы.
Из‑за геомагнитных возмущений полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% и в Петербурге с вероятностью 24%, отметили в лаборатории. Это самая высокая вероятность за последние полтора месяца.
В ИКИ РАН прогнозировали, что 8 августа на Земле произойдет самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Ее причиной называли крупную солнечную вспышку уровня M4.4, в результате которой к планете может подойти облако плазмы.