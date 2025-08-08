Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск

Фото: Patrick Schneider/Unsplash

21% российских туристов отказался этим летом от привычных форматов путешествий в пользу нестандартных вариантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», в котором поучаствовали 2,5 тыс. россиян.

Наибольший интерес вызвали ретриты в горах Кавказа и Алтая ― их предпочли 24% среди тех, кто выбрал необычный отдых. На «избинг» ― в поездку в глухую деревню с отключением интернета ― отправились 22%. Следом по популярности идут взрослые пионерлагеря ― с дискотеками, вечерними кострами и зарядкой по утрам (17%).

14% предпочли экоформат ― поездки поселки и фермерские хозяйства. Еще 11% выбрали индустриальный туризм, отправившись на старые заводы, электростанции, заброшенные железнодорожные ветки. 5% попробовали активный туризм с обучением ― парапланеризм, скалолазание или верховую езду.

Достаточно популярен и туризм по мотивам книг: 4% построили маршрут отпуска, вдохновившись художественными произведениями ― от мест действия классических романов до фэнтезийных туров по Карелии и Уралу. 3% респондентов выбрали спортивные выезды: беговые лагеря, йога-туризм, дайвсафари или веломарафоны в горах.

Половина респондентов, выбравших необычный отдых, планируют повторить этот опыт в следующем году, а каждый десятый готов отправиться в такую поездку уже осенью. 18% отметили, что нестандартный отпуск позволил им получить более яркие впечатления, потратив меньше.

«Нестандартный отдых часто стоит дешевле традиционного, особенно если человек выбирает поездку без посредников или бронирует размещение напрямую. Кроме того, в условиях нестабильной транспортной обстановки внутри России гораздо проще спланировать поездку на автомобиле или поезде, не рискуя потерять деньги на отмененные рейсы», ― отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

