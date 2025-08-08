Нолан закончил съемки «Одиссеи»

Арт-директор фильма «Одиссея» Саманта Энглендер сообщила в своем инстаграме* о завершении съемок.
Новый фильм Кристофера Нолана сняли за шесть месяцев ― производство началось в феврале 2025 года. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.
За съемки в части Западной Сахары, оккупированной Марокко, Нолана раскритиковали. «Съемки крупнобюджетного фильма в регионе, где свободное выражение мнений подавляется, невольно могут способствовать легитимизации оккупации и маргинализации сахравийской культуры», ― отмечали организаторы Международного кинофестиваля Западной Сахары.
«Одиссея» основана на поэме Гомэра, написанной в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета ― царь Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. Вместе с Деймоном на экране появятся Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон и другие.
Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года. «Одиссея» станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Еще за год до премьеры работа Нолана сумела заработать 1,5 млн долларов на предпродаже билетов, которые раскупили за несколько часов.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.