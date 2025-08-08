Нолан закончил съемки «Одиссеи»

Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России

Нолан закончил съемки «Одиссеи»

Фото: Universal

Арт-директор фильма «Одиссея» Саманта Энглендер сообщила в своем инстаграме* о завершении съемок.

Новый фильм Кристофера Нолана сняли за шесть месяцев ― производство началось в феврале 2025 года. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

За съемки в части Западной Сахары, оккупированной Марокко, Нолана раскритиковали. «Съемки крупнобюджетного фильма в регионе, где свободное выражение мнений подавляется, невольно могут способствовать легитимизации оккупации и маргинализации сахравийской культуры», ― отмечали организаторы Международного кинофестиваля Западной Сахары.

«Одиссея» основана на поэме Гомэра, написанной в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета ― царь Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. Вместе с Деймоном на экране появятся Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон и другие.

Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года. «Одиссея» станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Еще за год до премьеры работа Нолана сумела заработать 1,5 млн долларов на предпродаже билетов, которые раскупили за несколько часов.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

