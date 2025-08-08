Нолан закончил съемки «Одиссеи»

«Одиссея» основана на поэме Гомэра, написанной в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета ― царь Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. Вместе с Деймоном на экране появятся Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон и другие.