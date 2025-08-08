Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе

Избинг или ретрит в горах: каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск
Нолан закончил съемки «Одиссеи»
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России

Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе

Пэрис Хилтон, Никки Хилтон, Эми Ли и Николь Ричи на Billboard Music Awards 2003. Фото: Mike Guastella/Getty Images

Стиль начала двухтысячных — с заниженными джинсами, блестками, велюровыми костюмами и укороченными топами — вернулся в моду. Особенной популярностью он пользуется у представителей поколения Z (родившихся примерно с 1997 по 2012 год), сообщает Associated Press.

«Студенты модных колледжей и инфлюэнсеры из TikTok щеголяют в мини-юбках, массивных сандалиях и других ярких брендированных и слегка китчевых вещах, скорее всего, купленных в секонд-хендах», ― отмечает издание.

Среди особенно востребованных вещей — джинсы-клеш, камуфляжные шорты, микроюбки, топы Victoria’s Secret и очки с хромированными линзами. За них можно выручить деньги: одежду из нулевых охотно покупают в секонд-хендах, на барахолках и в онлайне.

Одна из причин тренда на двухтысячные ― 20-летний цикл, который нередко прослеживается в истории моды. «20 лет — это как раз тот срок, за который новое поколение успевает заинтересоваться модой поколения родителей. Оно еще что‑то смутно помнит, но уже не в деталях — и воспринимает это как милую, любопытную экзотику, которую можно переосмыслить и примерить в свои 20», ― пояснила Лорен Даунинг Питерс, доцент исследований моды в Колумбийском колледже Чикаго.

Она также связывает моду на одежду нулевых с тем, что бумеры сокращают жилплощадь и избавляются от старых вещей своих детей-миллениалов.

Эксперты указывают и на схожесть 2000-х и 2020-х. «В начале 2000-х было 11 сентября, мироощущение кардинально поменялось — то, как люди воспринимали себя, политику, окружающий мир. И пандемия COVID-19 в этом плане — хорошая параллель», ― говорит историк моды из Нью-Йорка Эмма МакКлендон.

Моду двадцатых и нулевых объединяет технологический скачок, указывает она. Развитие интернета и социальных сетей в нулевые напоминает современный прогресс в области ИИ. Питерс же отмечает, что покупка подержанных вещей отражает стремление зумеров заботиться о природе.

