Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе

Одна из причин тренда на двухтысячные ― 20-летний цикл, который нередко прослеживается в истории моды. «20 лет — это как раз тот срок, за который новое поколение успевает заинтересоваться модой поколения родителей. Оно еще что‑то смутно помнит, но уже не в деталях — и воспринимает это как милую, любопытную экзотику, которую можно переосмыслить и примерить в свои 20», ― пояснила Лорен Даунинг Питерс, доцент исследований моды в Колумбийском колледже Чикаго.