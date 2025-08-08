Зумеры возвращают моду 2000-х. Эксперты связывают это с 20-летним циклом и заботой о природе

Стиль начала двухтысячных — с заниженными джинсами, блестками, велюровыми костюмами и укороченными топами — вернулся в моду. Особенной популярностью он пользуется у представителей поколения Z (родившихся примерно с 1997 по 2012 год), сообщает Associated Press.
«Студенты модных колледжей и инфлюэнсеры из TikTok щеголяют в мини-юбках, массивных сандалиях и других ярких брендированных и слегка китчевых вещах, скорее всего, купленных в секонд-хендах», ― отмечает издание.
Среди особенно востребованных вещей — джинсы-клеш, камуфляжные шорты, микроюбки, топы Victoria’s Secret и очки с хромированными линзами. За них можно выручить деньги: одежду из нулевых охотно покупают в секонд-хендах, на барахолках и в онлайне.
Одна из причин тренда на двухтысячные ― 20-летний цикл, который нередко прослеживается в истории моды. «20 лет — это как раз тот срок, за который новое поколение успевает заинтересоваться модой поколения родителей. Оно еще что‑то смутно помнит, но уже не в деталях — и воспринимает это как милую, любопытную экзотику, которую можно переосмыслить и примерить в свои 20», ― пояснила Лорен Даунинг Питерс, доцент исследований моды в Колумбийском колледже Чикаго.
Она также связывает моду на одежду нулевых с тем, что бумеры сокращают жилплощадь и избавляются от старых вещей своих детей-миллениалов.
Эксперты указывают и на схожесть 2000-х и 2020-х. «В начале 2000-х было 11 сентября, мироощущение кардинально поменялось — то, как люди воспринимали себя, политику, окружающий мир. И пандемия COVID-19 в этом плане — хорошая параллель», ― говорит историк моды из Нью-Йорка Эмма МакКлендон.
Моду двадцатых и нулевых объединяет технологический скачок, указывает она. Развитие интернета и социальных сетей в нулевые напоминает современный прогресс в области ИИ. Питерс же отмечает, что покупка подержанных вещей отражает стремление зумеров заботиться о природе.