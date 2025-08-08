Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии

40,8% российских врачей негативно отнеслись бы к решению своих детей стать медиками, показал опрос приложения «Справочник врача». Основные тезисы пересказали РБК.
В исследовании приняли участие 1885 человек. Опрос показал, что 38,5% врачей поддержали бы выбор ребенка, но предупредили бы его о сложностях профессии. Каждый шестой (15%) попытался бы направить его в более доходную и менее рисковую область. 14,3% постарались бы отговорить ребенка.
За последние пять лет взгляды медицинских работников на свою профессию изменились — половина врачей отметили, что разочаровались в специальности, но при этом не жалеют о сделанном выборе. 12% сожалеют о выборе специальности, еще 11,1% категорически не советуют идти в медицину.
Основная причина разочарования — отсутствие соцгарантий от государства: несправедливая оплата труда, необходимость учиться за свой счет, устаревшее оборудование. Об этом говорят 54% опрошенных. Каждый пятый (21%) отмечает высокие нагрузки из‑за ненормированного графика, эмоциональное выгорание и потерю здоровья из‑за стресса.
