Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии

В исследовании приняли участие 1885 человек. Опрос показал, что 38,5% врачей поддержали бы выбор ребенка, но предупредили бы его о сложностях профессии. Каждый шестой (15%) попытался бы направить его в более доходную и менее рисковую область. 14,3% постарались бы отговорить ребенка.