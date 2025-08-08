Молния МакКуин вернется в Радиатор-Спрингс в мультсериале «Тачки: Молниеносные гонщики»

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards

Молния МакКуин вернется в Радиатор-Спрингс в мультсериале «Тачки: Молниеносные гонщики»

Иллюстрация: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

По «Тачкам» выйдет новый мультсериал — «Молниеносные гонщики». В нем Молнию МакКуина и Мэтра ждут новые приключения в Радиатор-Спрингсе. Список предстоящих проектов Disney Junior опубликовал Deadline. Сериал — совместное производство Disney Television Animation и Pixar.

К своим ролям в «Молниеносных гонщиках» вернутся актеры озвучки оригинальных фильмов: Оуэн Уилсон в роли Молнии МакКуина, Ларри-Кабельщик в роли Мэтра, Тони Шалуб в роли Луиджи и другие.

В сериале появятся и новые герои: жаждущая адреналина Пайпс, которую озвучит Леа Льюис — Эмбер Люмен из «Элементарно», и обожающий грязь монстр-трак Майлз, голос которому подарит Юрий Ловенталь — Человек-паук в мультсериалах и видеоиграх Marvel.

Первый фильм серии «Тачки» совместного производства Disney и Pixar вышел в прокат в 2006 году. За первый уик-энд новинка заработала 60 млн в США и заняла первое место в прокате. Общая сумма кассовых сборов по миру составила более 462 млн долларов. Позже студии выпустили одноименную компьютерную игру и два мультфильма-сиквела — «Тачки-2» в 2011 году и «Тачки-3» в 2017 году. В 2008–2012 годах также выходил мультсериал-спин-офф «Мультачки: Байки Мэтра».

В августе стали известны подробности о других проектах Disney — лайв-экшн «Моане» и фильме «Трон: Арес». Студия рассматривала возможность использования ИИ в этих работах, но отказалась. Disney, с одной стороны, опасались, что не смогут получить авторские права на все элементы фильма. С другой стороны, студия боялась возможного недовольства аудитории.

Расскажите друзьям