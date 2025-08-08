Молния МакКуин вернется в Радиатор-Спрингс в мультсериале «Тачки: Молниеносные гонщики»

Первый фильм серии «Тачки» совместного производства Disney и Pixar вышел в прокат в 2006 году. За первый уик-энд новинка заработала 60 млн в США и заняла первое место в прокате. Общая сумма кассовых сборов по миру составила более 462 млн долларов. Позже студии выпустили одноименную компьютерную игру и два мультфильма-сиквела — «Тачки-2» в 2011 году и «Тачки-3» в 2017 году. В 2008–2012 годах также выходил мультсериал-спин-офф «Мультачки: Байки Мэтра».