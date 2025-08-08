Молния МакКуин вернется в Радиатор-Спрингс в мультсериале «Тачки: Молниеносные гонщики»

По «Тачкам» выйдет новый мультсериал — «Молниеносные гонщики». В нем Молнию МакКуина и Мэтра ждут новые приключения в Радиатор-Спрингсе. Список предстоящих проектов Disney Junior опубликовал Deadline. Сериал — совместное производство Disney Television Animation и Pixar.
К своим ролям в «Молниеносных гонщиках» вернутся актеры озвучки оригинальных фильмов: Оуэн Уилсон в роли Молнии МакКуина, Ларри-Кабельщик в роли Мэтра, Тони Шалуб в роли Луиджи и другие.
В сериале появятся и новые герои: жаждущая адреналина Пайпс, которую озвучит Леа Льюис — Эмбер Люмен из «Элементарно», и обожающий грязь монстр-трак Майлз, голос которому подарит Юрий Ловенталь — Человек-паук в мультсериалах и видеоиграх Marvel.
Первый фильм серии «Тачки» совместного производства Disney и Pixar вышел в прокат в 2006 году. За первый уик-энд новинка заработала 60 млн в США и заняла первое место в прокате. Общая сумма кассовых сборов по миру составила более 462 млн долларов. Позже студии выпустили одноименную компьютерную игру и два мультфильма-сиквела — «Тачки-2» в 2011 году и «Тачки-3» в 2017 году. В 2008–2012 годах также выходил мультсериал-спин-офф «Мультачки: Байки Мэтра».
В августе стали известны подробности о других проектах Disney — лайв-экшн «Моане» и фильме «Трон: Арес». Студия рассматривала возможность использования ИИ в этих работах, но отказалась. Disney, с одной стороны, опасались, что не смогут получить авторские права на все элементы фильма. С другой стороны, студия боялась возможного недовольства аудитории.