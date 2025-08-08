«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»

7 августа в петербургском бильярдном клубе Solids на Петроградке прошло препати Пикника Афиши x Сбер. Главным событием вечера стал паблик-ток «Петербург как рэп-столица», объединивший артистов и экспертов. Ивент организовала «Афиша» при поддержке продюсерского центра hello blogger (Kokoc Group).
Модераторами дискуссии выступили музыкальный журналист Владимир Завьялов (телеграм-канал Voice) и поп-культурная обозревательница «Афиши Daily» Аля Александрова. В числе спикеров ― легенда локальной сцены Крип-а-Крип, рэп-артистка Sky Ray и юрист по авторскому праву Вадим Хохлов, работавший с ключевыми рэперами страны.
В начале дискуссии Хохлов отметил, что петербургский рэп всегда был более текстоцентричным и сосредоточенным на самокопании лирического героя. В отличие от московского звучания, которое заставляло двигаться, питерскую читку хотелось слушать. «Питерский рэп — это конфликт, часто внутренний. С городом, с собой, с обстоятельствами», — резюмировал эксперт.
Крип-а-Крип вспомнил эпоху, когда рэп в разных городах существовал в конкурирующих школах: «Раньше это была борьба: Ростов, Москва, Питер. Сейчас все более однородно. А тогда хотелось доказать, кто круче». По его мнению, «сердце питерского рэпа — это Купчино», где в соседних домах с Крипом жили Ассаи и Смоки Мо.
Для Sky Rae, выросшей уже в новую эпоху и переехавшей в Петербург в 2019 году, город стал символом антигероя. «Питер всегда был менее лощеным, чем Москва, здесь было больше сопротивления, депрессии, настоящей искренности».
Спикеры обсудили феномен батл-рэпа и площадки Versus, которая сделала Петербург 2010-х медийным центром страны. «Никто не верил, что это станет чем‑то большим, — отметил Крип. — А получилось главное интернет-шоу России». Поговорили и о новом андеграунде ― объединении 52, которые вместе с мемностью вновь обращаются к искренности как способу выразить себя.
Завершился вечер треками от Крип-а-Крипа и акустическим лайвом от «Тима ищет свет», а также дружеским турниром по бильярду, победитель которого ушел с билетом на Пикник Афиши x Сбер.
Редактор «Афиши Daily» Аля Александрова отметила: «После этого вечера про питерский рэп как‑то все устаканилось в голове: что это максимально обособленная, сама в себе существующая среда, для которой музыкальные эксперименты — это не коммерция, а в первую очередь способ выразить себя. Пришлось предать Гуфа в плейлисте ради группы Krec с треком „Нежность“».
9 августа паблик-токи от «Афиши» продолжатся на петербургском Пикнике. Блогер Ксения Прихотько вместе с Алей Александровой и Владимиром Завьяловым обсудят, почему молодежь так охотно вспоминает 1990-е и 2010-е. Ко второй дискуссии присоединятся гастропредприниматели и рестораторы Андрей Колбасинов, Александр Попов, Артем Балаев, Антон Нечипоренко, команда Çava Disco. Они расскажут, как поп-культура влияет на выбор блюд и что будут есть на фестивалях в следующем году. Паблик-токи пройдут в «Павильоне под флагом».