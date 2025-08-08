«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Более 40% российских врачей не хотят видеть своих детей в этой профессии
Молния МакКуин вернется в Радиатор-Спрингс в мультсериале «Тачки: Молниеносные гонщики»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards

«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»

Фото: «Афиша»

7 августа в петербургском бильярдном клубе Solids на Петроградке прошло препати Пикника Афиши x Сбер. Главным событием вечера стал паблик-ток «Петербург как рэп-столица», объединивший артистов и экспертов. Ивент организовала «Афиша» при поддержке продюсерского центра hello blogger (Kokoc Group).

Модераторами дискуссии выступили музыкальный журналист Владимир Завьялов (телеграм-канал Voice) и поп-культурная обозревательница «Афиши Daily» Аля Александрова. В числе спикеров ― легенда локальной сцены Крип-а-Крип, рэп-артистка Sky Ray и юрист по авторскому праву Вадим Хохлов, работавший с ключевыми рэперами страны.

В начале дискуссии Хохлов отметил, что петербургский рэп всегда был более текстоцентричным и сосредоточенным на самокопании лирического героя. В отличие от московского звучания, которое заставляло двигаться, питерскую читку хотелось слушать. «Питерский рэп — это конфликт, часто внутренний. С городом, с собой, с обстоятельствами», — резюмировал эксперт.

Крип-а-Крип вспомнил эпоху, когда рэп в разных городах существовал в конкурирующих школах: «Раньше это была борьба: Ростов, Москва, Питер. Сейчас все более однородно. А тогда хотелось доказать, кто круче». По его мнению, «сердце питерского рэпа — это Купчино», где в соседних домах с Крипом жили Ассаи и Смоки Мо.

Для Sky Rae, выросшей уже в новую эпоху и переехавшей в Петербург в 2019 году, город стал символом антигероя. «Питер всегда был менее лощеным, чем Москва, здесь было больше сопротивления, депрессии, настоящей искренности».

Спикеры обсудили феномен батл-рэпа и площадки Versus, которая сделала Петербург 2010-х медийным центром страны. «Никто не верил, что это станет чем‑то большим, — отметил Крип. — А получилось главное интернет-шоу России». Поговорили и о новом андеграунде ― объединении 52, которые вместе с мемностью вновь обращаются к искренности как способу выразить себя.

Завершился вечер треками от Крип-а-Крипа и акустическим лайвом от «Тима ищет свет», а также дружеским турниром по бильярду, победитель которого ушел с билетом на Пикник Афиши x Сбер.

Редактор «Афиши Daily» Аля Александрова отметила: «После этого вечера про питерский рэп как‑то все устаканилось в голове: что это максимально обособленная, сама в себе существующая среда, для которой музыкальные эксперименты — это не коммерция, а в первую очередь способ выразить себя. Пришлось предать Гуфа в плейлисте ради группы Krec с треком „Нежность“».

9 августа паблик-токи от «Афиши» продолжатся на петербургском Пикнике. Блогер Ксения Прихотько вместе с Алей Александровой и Владимиром Завьяловым обсудят, почему молодежь так охотно вспоминает 1990-е и 2010-е. Ко второй дискуссии присоединятся гастропредприниматели и рестораторы Андрей Колбасинов, Александр Попов, Артем Балаев, Антон Нечипоренко, команда Çava Disco. Они расскажут, как поп-культура влияет на выбор блюд и что будут есть на фестивалях в следующем году. Паблик-токи пройдут в «Павильоне под флагом».

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
Подробнее на Афише
