«Сердце питерского рэпа ― это Купчино»: Крип-а-Крип и Sky Ray поучаствовали в паблик-токе «Афиши»

Крип-а-Крип вспомнил эпоху, когда рэп в разных городах существовал в конкурирующих школах: «Раньше это была борьба: Ростов, Москва, Питер. Сейчас все более однородно. А тогда хотелось доказать, кто круче». По его мнению, «сердце питерского рэпа — это Купчино», где в соседних домах с Крипом жили Ассаи и Смоки Мо.