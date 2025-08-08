Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal

Universal Pictures представил видеосюжет «Первый взгляд на „Злая: Навсегда“». В нем режиссер картины Джон М. Чу и исполнительницы главных ролей Ариана Гранде и Синтия Эриво делятся впечатлениями от съемок. Премьера фильма состоится 19 ноября.

Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из Страны Оз.

Режиссер картины рассказывает, что волшебниц ждет «гораздо более взрослое эмоциональное путешествие, наполненное последствиями трудных решений». Ариана Гранде делится: «Мы действительно увидим, через какие испытания может пройти эта дружба. Здесь есть нюансы, есть боль, есть прощение».

В материале мелькает дорога из желтого кирпича и свадьба Глинды: героиня Арианы Гранде направляется к алтарю в белом платье. Саундтреком к видеосюжету стал «For Good» дуэта Эльфабы и Гринды. В нем героини поют о том, что их жизни и личности поменялись благодаря друг другу.

К выходу фильма Universal Pictures выпустили новые постеры, один с персонажем Ариане Гранде в Изумрудном городе, другой — с находящейся в изгнании героиней Синтии Эриво.

В июне Universal Pictures представил трейлер фильма «Злая: Навсегда». В нем Эльфабу, желающую высвободить животных из‑под власти Волшебника, разыскивают по всему королевству. Первая часть «Злая: Сказка о ведьме Запада» собрала в мировом прокате около 750 млн и выиграла «Золотой глобус» за лучшую комедию/мюзикл.

