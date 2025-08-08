В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 657 новых слов. Среди них много терминов из молодежного сленга и англицизмов, например, «тиктокер», «стриминг», «движуха», «едальня», «личка», «пауэрбанк», «фудхолл», «смузи» и «раф».
Пополнили словарь и термины, связанные с военными действиями на Украине: «СВО», «РЭБ», «беспилотник» и «оперштаб».
Составителей словаря раскритиковала советница президента России по культуре Елена Ямпольская. По ее мнению, на академическом уровне неуместно закреплять «быстротечный» молодежный сленг и англицизмы.
«Специальная военная операция а равно понятия, связанные с ее проведением, безусловно, уместны в любых научных и справочных материалах. Но вот ради чего уважаемые коллеги ежегодно пополняют Русский орфографический словарь РАН то фудшерингом, то пауэрбанком, искренне не понимаю», ― возмутилась она.
Ямпольская добавила, что орфографический словарь РАН не относится к нормативным и не включен в государственный перечень.