В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов

«Специальная военная операция а равно понятия, связанные с ее проведением, безусловно, уместны в любых научных и справочных материалах. Но вот ради чего уважаемые коллеги ежегодно пополняют Русский орфографический словарь РАН то фудшерингом, то пауэрбанком, искренне не понимаю», ― возмутилась она.