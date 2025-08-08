В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов

Фото: Pisit Heng/Unsplash

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 657 новых слов. Среди них много терминов из молодежного сленга и англицизмов, например, «тиктокер», «стриминг», «движуха», «едальня», «личка», «пауэрбанк», «фудхолл», «смузи» и «раф».

Пополнили словарь и термины, связанные с военными действиями на Украине: «СВО», «РЭБ», «беспилотник» и «оперштаб».

Составителей словаря раскритиковала советница президента России по культуре Елена Ямпольская. По ее мнению, на академическом уровне неуместно закреплять «быстротечный» молодежный сленг и англицизмы.

«Специальная военная операция а равно понятия, связанные с ее проведением, безусловно, уместны в любых научных и справочных материалах. Но вот ради чего уважаемые коллеги ежегодно пополняют Русский орфографический словарь РАН то фудшерингом, то пауэрбанком, искренне не понимаю», ― возмутилась она.

Ямпольская добавила, что орфографический словарь РАН не относится к нормативным и не включен в государственный перечень.

Расскажите друзьям