Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)

О том, что Свифт снимет полнометражный игровой фильм, стало известно в 2022 году. Предполагалось, что певица сама будет работать над сценарием — теперь его переработает Берч. По данным источника, «Берч тесно сотрудничает с Тейлор и адаптирует проект под ее творческое видение».