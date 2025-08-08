Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)

Элис Берч переработает сценарий грядущего фильма Тейлор Свифт, сообщает издание Coming Soon.

О том, что Свифт снимет полнометражный игровой фильм, стало известно в 2022 году. Предполагалось, что певица сама будет работать над сценарием — теперь его переработает Берч. По данным источника, «Берч тесно сотрудничает с Тейлор и адаптирует проект под ее творческое видение».

Начиная с 2020 года, Свифт в одиночку режиссировала все 10 вышедших клипов к ее песням из 6 альбомов: начиная с «The Man» с альбома «Lover» и заканчивая «Fortnight», синглом «The Tortured Poets Department». В 2021 году певица выпустила короткометражный фильм «All Too Well» с Сэди Синк и Диланом О’Брайеном в главных ролях.

Берч известна работой над сценариями «Леди Макбет» Уильяма Олдройда и «Анатомии падения» Жюстин Трие. Она же выступила сценаристкой сериала Hulu «Нормальные люди» — экранизации одноименного романа Салли Руни. Тейлор Свифт не раз рассказывала о любви к писательнице и ее роману «Разговоры с друзьями».

Последний проект Берч — сценарий к фильму Линн Рамзи «Умри, моя любовь». Картина выйдет в российский прокат 27 ноября. Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась 7-минутных оваций.

