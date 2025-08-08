Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)

Элис Берч переработает сценарий грядущего фильма Тейлор Свифт, сообщает издание Coming Soon.
О том, что Свифт снимет полнометражный игровой фильм, стало известно в 2022 году. Предполагалось, что певица сама будет работать над сценарием — теперь его переработает Берч. По данным источника, «Берч тесно сотрудничает с Тейлор и адаптирует проект под ее творческое видение».
Начиная с 2020 года, Свифт в одиночку режиссировала все 10 вышедших клипов к ее песням из 6 альбомов: начиная с «The Man» с альбома «Lover» и заканчивая «Fortnight», синглом «The Tortured Poets Department». В 2021 году певица выпустила короткометражный фильм «All Too Well» с Сэди Синк и Диланом О’Брайеном в главных ролях.
Берч известна работой над сценариями «Леди Макбет» Уильяма Олдройда и «Анатомии падения» Жюстин Трие. Она же выступила сценаристкой сериала Hulu «Нормальные люди» — экранизации одноименного романа Салли Руни. Тейлор Свифт не раз рассказывала о любви к писательнице и ее роману «Разговоры с друзьями».
Последний проект Берч — сценарий к фильму Линн Рамзи «Умри, моя любовь». Картина выйдет в российский прокат 27 ноября. Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась 7-минутных оваций.