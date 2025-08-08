Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic

Бренд Timberland представил коллаборацию с компанией Sega. Об этом пишет HybeBeast.
В коллекцию Sonic The Hedgehog вошли ботинки и несколько футболок, на которых изображен Соник, культовый персонаж видеоигр. Ее посвятили открытию первого флагманского магазина Sega в Токио.
Фото: Timberland
Фото: Timberland
Главный предмет коллаборации — необычная версия классических водонепроницаемых ботинок Timberland из нубука. Их дополнили синими шнурками в фирменном оттенке Sonic Electric Blue. Ботинки украсили гравировкой с изображением Соника.
Обувь представят 9 августа 2025 года по цене 38 500 йен (около 21 тыс. рублей). Принт с персонажем разместили и на футболках, которые доступны в черном и белом цветах.
