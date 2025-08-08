Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic

Фото: Timberland/Unsplash

Бренд Timberland представил коллаборацию с компанией Sega. Об этом пишет HybeBeast.

В коллекцию Sonic The Hedgehog вошли ботинки и несколько футболок, на которых изображен Соник, культовый персонаж видеоигр. Ее посвятили открытию первого флагманского магазина Sega в Токио.

1/2

Фото: Timberland

2/2

Фото: Timberland

Главный предмет коллаборации — необычная версия классических водонепроницаемых ботинок Timberland из нубука. Их дополнили синими шнурками в фирменном оттенке Sonic Electric Blue. Ботинки украсили гравировкой с изображением Соника.

Обувь представят 9 августа 2025 года по цене 38 500 йен (около 21 тыс. рублей). Принт с персонажем разместили и на футболках, которые доступны в черном и белом цветах.

Недавно Crocs представили ностальгическую модель в стиле Windows XP. Выпуск приурочен к 50-летию Microsoft. На кроксах изображены обои «Безмятежность».

