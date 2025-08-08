Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий

Главный символ лета ― комара ― воплотили в классическом серебряном, красном и черном оттенках, превратив в моносерьгу. С цветком кувшинки сделали подвески (более миниатюрный вариант украшен горным хрусталем). Сердцевидные листья кувшинок стали элементом еще двух украшений ― широкого кольца и серег-пусет.