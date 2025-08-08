Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Ариана Гранде и Синтия Эриво рассказывают о фильме «Злая: Навсегда» в новом видеосюжете Universal
В словарь РАН добавили «тиктокеров», «едальню», «движуху», «беспилотник» и еще более 600 слов
Бренд обуви Timberland создал коллекцию с ежиком Sonic
Сценарий к фильму Тейлор Свифт напишет Элис Берч («Анатомия падения», «Нормальные люди»)
Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий

Фото: Sbleskom

Сибирский бренд украшений из серебра Sbleskom представил коллекцию, вдохновленную Васюганскими болотами. Ее хедлайнером стал комар Василий ― важнейшая часть экосистемы сибирской природы. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители бренда.

В коллекцию вошли серьги, кольца, браслеты, цепочки, подвески и металлическая колба со средством после укусов комаров.

Главный символ лета ― комара ― воплотили в классическом серебряном, красном и черном оттенках, превратив в моносерьгу. С цветком кувшинки сделали подвески (более миниатюрный вариант украшен горным хрусталем). Сердцевидные листья кувшинок стали элементом еще двух украшений ― широкого кольца и серег-пусет.

1/8
© Sbleskom
2/8
© Sbleskom
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

«Васюганские болота — место, где в гармонии сочетаются красота и важность экологического баланса. На глубине болот мы нашли источник бесконечного вдохновения для новой коллекции», ― отметили в пресс-службе Sbleskom.

Новый дроп стал продолжением коллекции «Сибирская», куда вошли колье с шишкой, подвеска со щукой, чокер с огурцом, серьги-каффы с белым грибом и другие украшения.

Васюганские болота площадью 53 тыс. квадратных километров ― одни из самых больших в мире. Они расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. Васюганские болота называют легкими планеты: они поглощают углерод, аккумулируя его в торфяных слоях, и тем самым противодействуют парниковому эффекту.

Расскажите друзьям