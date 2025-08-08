Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий

Сибирский бренд украшений из серебра Sbleskom представил коллекцию, вдохновленную Васюганскими болотами. Ее хедлайнером стал комар Василий ― важнейшая часть экосистемы сибирской природы. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители бренда.
В коллекцию вошли серьги, кольца, браслеты, цепочки, подвески и металлическая колба со средством после укусов комаров.
Главный символ лета ― комара ― воплотили в классическом серебряном, красном и черном оттенках, превратив в моносерьгу. С цветком кувшинки сделали подвески (более миниатюрный вариант украшен горным хрусталем). Сердцевидные листья кувшинок стали элементом еще двух украшений ― широкого кольца и серег-пусет.
«Васюганские болота — место, где в гармонии сочетаются красота и важность экологического баланса. На глубине болот мы нашли источник бесконечного вдохновения для новой коллекции», ― отметили в пресс-службе Sbleskom.
Новый дроп стал продолжением коллекции «Сибирская», куда вошли колье с шишкой, подвеска со щукой, чокер с огурцом, серьги-каффы с белым грибом и другие украшения.
Васюганские болота площадью 53 тыс. квадратных километров ― одни из самых больших в мире. Они расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. Васюганские болота называют легкими планеты: они поглощают углерод, аккумулируя его в торфяных слоях, и тем самым противодействуют парниковому эффекту.