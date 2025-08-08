Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами

В них входят тряска головой, шаги в сторону и вращения телом. При этом попугаи могли двигаться под звуки музыки, подкаста или просто в тишине. Для исследования ученые изучили 45 видеороликов в соцсетях с какаду и наблюдали за ними в зоопарке Нового Южного Уэльса. По крайней мере 10 из 21 видов какаду демонстрировали танцевальные движения.