Какаду владеют 30 разными танцевальными элементами

Фото: Anthony Rae/Unsplash

Исследователей из австралийского Университета Чарльза Стерта зафиксировали как минимум 30 танцевальных элементов у какаду. Об этом пишет The Times.

В них входят тряска головой, шаги в сторону и вращения телом. При этом попугаи могли двигаться под звуки музыки, подкаста или просто в тишине. Для исследования ученые изучили 45 видеороликов в соцсетях с какаду и наблюдали за ними в зоопарке Нового Южного Уэльса. По крайней мере 10 из 21 видов какаду демонстрировали танцевальные движения.

Мотивы, побуждающие какаду танцевать, неизвестны. По мнению ведущего автора новой научной работы Наташи Любке, это может быть подражанием людям. В интервью австралийскому изданию ABC News она предположила, что это, помимо прочего, игровая активность, которую попугаи проявляют, когда у них хорошее настроение.

В Австралии какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой. Исследователи пришли к выводу, что птицы перенимают друг у друга навыки, после чего учатся на собственном опыте.

