Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний

Причиной почти 80% всех смертей в России становятся социально значимые заболевания, рассказал ТАСС исследователь ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко» Роман Горенков.
В перечень таких заболеваний входят ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкозаболевания и повышенное артериальное давление. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение.
«Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний. Но если современные тенденции в распространенности факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней», — рассказал Горенков.
Прогулки по 7000 шагов в день снижают риски деменции, депрессии и заболеваний сердца, выяснили австралийские ученые с коллегами из Испании, Великобритании и Норвегии. Они изучили данные о 160 тыс. взрослых со всего мира.