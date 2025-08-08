Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю

Телеканал ТНТ и компания Norm Production сообщили о старте съемок сериала «Кузя. Путь к успеху». Это спин-офф «Универа». Главную роль в проекте исполнит Виталий Гогунский (Кузя).
Проект разработали креативный продюсер Евгений Соболев и Антон Колбасов. Режиссером выступает Александр Назаров. Сериал будет состоять из 15 серий по 24 минуты.
По сюжету Кузя из обычного студента превратился в миллиардера. После громкого ухода из университета он возвращается в родную Агаповку и неожиданно становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя выводит его на новый уровень.
«В 2012 году у меня были намерения закончить сниматься в „Универе“, но все это время были постоянные просьбы от зрителей и подписчиков: „Вернись, хотим снова увидеть Кузю“. И я подумал: ну кто я такой, чтобы не пойти навстречу?» — сказал Гогунский.
В мае актера критиковали в соцсетях за его утверждение, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. «У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», ― убеждал Виталий.