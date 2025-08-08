Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова

Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю

Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ и компания Norm Production сообщили о старте съемок сериала «Кузя. Путь к успеху». Это спин-офф «Универа». Главную роль в проекте исполнит Виталий Гогунский (Кузя).

Проект разработали креативный продюсер Евгений Соболев и Антон Колбасов. Режиссером выступает Александр Назаров. Сериал будет состоять из 15 серий по 24 минуты.

По сюжету Кузя из обычного студента превратился в миллиардера. После громкого ухода из университета он возвращается в родную Агаповку и неожиданно становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя выводит его на новый уровень.

«В 2012 году у меня были намерения закончить сниматься в „Универе“, но все это время были постоянные просьбы от зрителей и подписчиков: „Вернись, хотим снова увидеть Кузю“. И я подумал: ну кто я такой, чтобы не пойти навстречу?» — сказал Гогунский.

В мае актера критиковали в соцсетях за его утверждение, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. «У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», ― убеждал Виталий.

Расскажите друзьям