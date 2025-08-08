Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова

Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде

Фото: @kaylakleine/TikTok

В канадском Ванкувере миниатюрный померанский шпиц прогнал медведя из частного дома. Кадрами отважного поступка пса поделилась в тиктоке его хозяйка Кейла Кляйн.

На записи с камер видно, как медведь неспеша заходит в гостиную и исследует пространство вокруг дивана. Затем в коридоре появляется шпиц по кличке Скаут, который с лаем и визгом мчится на хищника.

Медведь сразу бросается к выходу, а за ним несется бесстрашный пес. Владелица Скаута выбегает за собакой и зовет к себе: «Скаут, Скаут! Иди сюда!» На следующем кадре видно, как дикий зверь проносится через двор, а шпиц прыгает с лестницы вниз, чтобы продолжить погоню.

Видео: @kaylakleine/TikTok

По словам Кляйн, медведь часто приходит к ним на участок, но в этот раз он съел завтрак Скаута, что, вероятно, и разозлило миниатюрного, но смелого пса.

В прошлом году жительница Флориды обнаружила в своем доме 2-метрового аллигатора. Избавиться от огромной рептилии ей помогли полицейские и сотрудники Комиссии по охране дикой природы.

