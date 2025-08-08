Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде

В канадском Ванкувере миниатюрный померанский шпиц прогнал медведя из частного дома. Кадрами отважного поступка пса поделилась в тиктоке его хозяйка Кейла Кляйн.
На записи с камер видно, как медведь неспеша заходит в гостиную и исследует пространство вокруг дивана. Затем в коридоре появляется шпиц по кличке Скаут, который с лаем и визгом мчится на хищника.
Медведь сразу бросается к выходу, а за ним несется бесстрашный пес. Владелица Скаута выбегает за собакой и зовет к себе: «Скаут, Скаут! Иди сюда!» На следующем кадре видно, как дикий зверь проносится через двор, а шпиц прыгает с лестницы вниз, чтобы продолжить погоню.
По словам Кляйн, медведь часто приходит к ним на участок, но в этот раз он съел завтрак Скаута, что, вероятно, и разозлило миниатюрного, но смелого пса.
