Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»

Фото: Walt Disney Company

Джош Бролин, известный по роли Таноса в киновселенной Marvel, сообщил, что с удовольствием вернулся бы к своему персонажу, если бы его снова пригласили на съемки.

В интервью подкасту Happy Sad Confused Бролин отметил, что, несмотря на завершение истории Таноса в «Мстителях: Финал», он не исключает возвращения: «Если бы мне сейчас позвонили и сказали: „Поехали в Лондон — снимать Таноса“, я бы ответил: „Я уже выезжаю“».

Актер также подчеркнул, что по-прежнему тесно общается с режиссерами Джо и Энтони Руссо — постановщиками «Финала» и будущих «Мстителей: Судный день»: «Я говорю с Джо Руссо чуть ли не каждый день. Я очень уважаю их обоих».

Хотя Танос был уничтожен в «Финале», в рамках мультивселенной Marvel его возвращение вполне возможно. Тем более что в новом фильме главным злодеем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-мл., ранее игравшего Тони Старка.

В актерский состав «Судного дня» войдут многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцы», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт).

