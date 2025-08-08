Фестиваль Signal 2025 перенесут в Москву

Фестиваль Signal 2025 будет перенесен в Москву, сообщили организаторы в телеграм-канале. Он пройдет в те же даты — 14–18 августа.
Официального запрета на проведение мероприятия в Калужской области так и не поступило, однако реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной, пояснили создатели фестиваля.
«Мы благодарим преданное комьюнити и партнёров Signal за терпение, поддержку и доверие. Если вы с нами — не сдавайте билет. Он дает доступ к серии городских событий в Москве или останется действительным на Signal 2026», — сказали в команде проекта.
Фестиваль планировалось провести на территории арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области с 14 по 18 августа. 5 июля губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal. Перед этим глава администрации Дзержинского района Егор Вирков сказал, что проведение феста может угрожать жизни и здоровью участников, учитывая «риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов».