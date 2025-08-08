Фестиваль Signal 2025 перенесут в Москву

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»

Фестиваль Signal 2025 перенесут в Москву

Фото: Signal/VK

Фестиваль Signal 2025 будет перенесен в Москву, сообщили организаторы в телеграм-канале. Он пройдет в те же даты — 14–18 августа.

Официального запрета на проведение мероприятия в Калужской области так и не поступило, однако реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной, пояснили создатели фестиваля.

«Мы благодарим преданное комьюнити и партнёров Signal за терпение, поддержку и доверие. Если вы с нами — не сдавайте билет. Он дает доступ к серии городских событий в Москве или останется действительным на Signal 2026», — сказали в команде проекта.

Фестиваль планировалось провести на территории арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области с 14 по 18 августа. 5 июля губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal. Перед этим глава администрации Дзержинского района Егор Вирков сказал, что проведение феста может угрожать жизни и здоровью участников, учитывая «риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Расскажите друзьям