Лидером среди лайкающих специальностей стали работники науки и образования, среди них 44% регулярно ставят «нравится». За ними следуют маркетологи и PR-специалисты (29%). Меньше всего лайков оставляют те, кто работает в строительстве, недвижимости и безопасности: 34% опрошенных почти никогда не оценивают публикаций.