Жители Иркутской, Ростовской и Самарской областей активнее всех в России ставят лайки в социальных сетях. Москвичи и красноярцы, напротив, проявляют меньше всего эмоций в интернете. Это узнали аналитики дейтинг-сервиса Twinby и компании HeadHunter. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
В опросе приняли участие 1700 человек. Исследователи смотрели на распределение лайков по регионам, профессиям и полу. По результатам опроса в Иркутской, Ростовской и Самарской области 36–38% ставят лайки постоянно. Треть жителей столицы (31%) и Красноярска (36%) практически не оценивают публикации в социальных сетях.
Лидером среди лайкающих специальностей стали работники науки и образования, среди них 44% регулярно ставят «нравится». За ними следуют маркетологи и PR-специалисты (29%). Меньше всего лайков оставляют те, кто работает в строительстве, недвижимости и безопасности: 34% опрошенных почти никогда не оценивают публикаций.
«Профессия зачастую формирует стиль общения. Например, в гуманитарной среде (образование, маркетинг) принято поощрять и взаимодействовать через положительную обратную связь. В жестких отраслях (безопасность, строительство) доминируют ценности контроля, рациональности и дистанции — это влияет на поведение даже в сети», — комментирует результаты Мария Игнатова, директор по исследованиям HeadHunter.
Россиянки чаще выражают эмоции в интернете. Среди мужчин 35% практически не лайкают чужих постов и только 19% делают это ежедневно.
