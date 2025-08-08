Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Сибирский бренд украшений выпустил коллекцию «Васюганские болота». Ее главный герой ― комар Василий
Около 80% смертей в России происходят из‑за социально значимых заболеваний
Начались съемки спин-оффа «Универа» про Кузю
Джош Бролин заявил, что готов вновь сыграть Таноса в фильме «Мстители: Судный день»
Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде
Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе
Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова

Жители Иркутска, Ростова и Самары активнее всех ставят лайки. Москвичи и красноярцы — реже всего

Фото: Camilo Jimenez/Unsplash

Жители Иркутской, Ростовской и Самарской областей активнее всех в России ставят лайки в социальных сетях. Москвичи и красноярцы, напротив, проявляют меньше всего эмоций в интернете. Это узнали аналитики дейтинг-сервиса Twinby и компании HeadHunter. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

В опросе приняли участие 1700 человек. Исследователи смотрели на распределение лайков по регионам, профессиям и полу. По результатам опроса в Иркутской, Ростовской и Самарской области 36–38% ставят лайки постоянно. Треть жителей столицы (31%) и Красноярска (36%) практически не оценивают публикации в социальных сетях.

Лидером среди лайкающих специальностей стали работники науки и образования, среди них 44% регулярно ставят «нравится». За ними следуют маркетологи и PR-специалисты (29%). Меньше всего лайков оставляют те, кто работает в строительстве, недвижимости и безопасности: 34% опрошенных почти никогда не оценивают публикаций.

«Профессия зачастую формирует стиль общения. Например, в гуманитарной среде (образование, маркетинг) принято поощрять и взаимодействовать через положительную обратную связь. В жестких отраслях (безопасность, строительство) доминируют ценности контроля, рациональности и дистанции — это влияет на поведение даже в сети», — комментирует результаты Мария Игнатова, директор по исследованиям HeadHunter.

Россиянки чаще выражают эмоции в интернете. Среди мужчин 35% практически не лайкают чужих постов и только 19% делают это ежедневно.

Ранее эксперты Twinby установили, что почти 85% россиян сталкивались с потерей себя в долгосрочных отношениях. Чаще всего чувство утраты индивидуальности наблюдалось в отношениях длительностью 4–7 лет.

