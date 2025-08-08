Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц

На всех московских стройках к 1 сентября установят круглосуточные КПП с проверкой лицевой биометрии для контроля над рабочими. Об этом пишет «Коммерсант».
Требование распространяется как на иностранцев, так и на граждан России. Система будет внедрена за счет девелоперов, суммарные расходы на ее установку оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Данные будут передаваться в систему «Цифровой двойник», Единый центр хранения данных и региональный сегмент Единой биометрической системы (ЕБС). По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, это повысит «антитеррористическую защищенность объектов и минимизирует риски несанкционированного проникновения» на площадки.
Всего в столице около 5500 строек, следует из данных интерактивной карты «Стройки Москвы». Опрошенные изданием компании в целом поддерживают инициативу. «Решение оправданно в рамках укрепления общей системы безопасности в стране», — считает директор по стратегическому развитию и цифровизации ГК «Гранель» Сергей Тимохин.
В московском метро до 2030 года появятся почти 2000 новых билетных автоматов с системой распознавания лиц. На эти цели город потратит более 4 млрд рублей.