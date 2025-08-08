Для контроля строителей в Москве будет использоваться система распознавания лиц

Требование распространяется как на иностранцев, так и на граждан России. Система будет внедрена за счет девелоперов, суммарные расходы на ее установку оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Данные будут передаваться в систему «Цифровой двойник», Единый центр хранения данных и региональный сегмент Единой биометрической системы (ЕБС). По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, это повысит «антитеррористическую защищенность объектов и минимизирует риски несанкционированного проникновения» на площадки.