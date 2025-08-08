Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне

На Би-би-си 18 августа выйдет документальный фильм об Оззи Осборне «Возвращение домой» («Ozzy Osbourne: Coming Home»). Об этом говорится на сайте британской вещательной корпорации.
Картина, съемки которой заняли три года, расскажет о последней главе жизни основателя Black Sabbath. В фильме покажут, как Оззи с женой Шерон пытаются осуществить давнюю мечту ― вернуться жить в Великобританию.
Зрители увидят, как фронтмен Black Sabbath пытается восстановить здоровье и вновь выйти на сцену, с какими последствиями болезни ему пришлось столкнуться. В документалке приняли участие жена и дети Оззи ― Шэрон, Келли и Джек.
Изначально проект задумывался как документальный сериал «Home to Roost». Он должен был стать духовным наследником реалити-шоу «Семейка Осборнов», выходившего на MTV в середине нулевых. Однако со временем проект превратился в ленту хронометражом в 1 час из‑за ухудшения здоровья Осборна.
Фильм «Возвращение домой» снят студией Expectation, которая работает на «Фермой Кларксона». Его съемки завершились прощальным концертом, который Осборн дал в родном Бирмингеме за две недели до своей смерти.