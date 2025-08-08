Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году

Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

На Би-би-си 18 августа выйдет документальный фильм об Оззи Осборне «Возвращение домой» («Ozzy Osbourne: Coming Home»). Об этом говорится на сайте британской вещательной корпорации.

Картина, съемки которой заняли три года, расскажет о последней главе жизни основателя Black Sabbath. В фильме покажут, как Оззи с женой Шерон пытаются осуществить давнюю мечту ― вернуться жить в Великобританию.

Зрители увидят, как фронтмен Black Sabbath пытается восстановить здоровье и вновь выйти на сцену, с какими последствиями болезни ему пришлось столкнуться. В документалке приняли участие жена и дети Оззи ― Шэрон, Келли и Джек.

Изначально проект задумывался как документальный сериал «Home to Roost». Он должен был стать духовным наследником реалити-шоу «Семейка Осборнов», выходившего на MTV в середине нулевых. Однако со временем проект превратился в ленту хронометражом в 1 час из‑за ухудшения здоровья Осборна.

Фильм «Возвращение домой» снят студией Expectation, которая работает на «Фермой Кларксона». Его съемки завершились прощальным концертом, который Осборн дал в родном Бирмингеме за две недели до своей смерти.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. В последние годы он перенес несколько операций на позвоночнике и долгое восстановление. Проводить Князя Тьмы в последнй путь пришли десятки тысяч фанатов. Как прошла церемония прощания с Осборном, мы рассказывали здесь.

Расскажите друзьям