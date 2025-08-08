Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке

Исследователи отметили неравномерность смещений. Максимальные значения зафиксировали на юге Камчатки — в 170 километрах от эпицентра. А в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора сдвинулась только на полметра и опустилась менее чем на 10 сантиметров. Ученые связывают это с особенностями очага землетрясения, находившегося на глубине 35 километров.