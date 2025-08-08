Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке

Группа ученых благодаря спутниковым технологиям зафиксировала, что землетрясение на Камчатке повлияло на положение Владивостока, сдвинув его на 5 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Технологии ГЛОНАСС/GPS зафиксировали, что через 55 секунд после основного толчка началось плавное смещение южной части полуострова. За две минуты горные массивы, включая вулканы, сдвинулись на два метра к юго-востоку и опустились на 30 сантиметров.
«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2350 километров, „почувствовали“ движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город „качнуло“ почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу», — отметил профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков.
Исследователи отметили неравномерность смещений. Максимальные значения зафиксировали на юге Камчатки — в 170 километрах от эпицентра. А в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора сдвинулась только на полметра и опустилась менее чем на 10 сантиметров. Ученые связывают это с особенностями очага землетрясения, находившегося на глубине 35 километров.