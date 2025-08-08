Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году

Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами

Фото: diana.grytsku/Freepik

Китайская компания Xpeng добавила в обновленную версии электромобиля P7 функцию «Успокоитель дорожной ярости». С ее помощью водители могут виртуально отомстить другим участникам движения. О новинке рассказал в инстаграме* China Insider News.

Водителю следует нажать специальную кнопку, и на лобовом стекле появляются проекции анимированных эмодзи-бомб, летящих в другие машины. Эффекты видны только внутри салона P7. Компания утверждает, что это безопасный способ снять стресс без агрессивного вождения. Например, эмодзи можно запустить в того, кто вас подрезал.

Видео: China Insider News

Новая модель Xpeng вызвала ажиотаж еще до появления в автомобильных салонах: всего за 6 минут 37 секунд приемов предзаказов автомобилисты оформили 10 тыс. заявок. Стоимость машины объявят позже.

Пока китайские компании модифицируют электрокары, на британском аукционе появился раритет — личный Range Rover королевы Елизаветы II. Ее Величество водила темно-зеленый внедорожник в 2006–2008 годах. Внутри сохранилась серебряная фигурка лабрадора с фазаном в зубах — подобный символ украшал только личные автомобили королевы.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям