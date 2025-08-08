Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами

Китайская компания Xpeng добавила в обновленную версии электромобиля P7 функцию «Успокоитель дорожной ярости». С ее помощью водители могут виртуально отомстить другим участникам движения. О новинке рассказал в инстаграме* China Insider News.
Водителю следует нажать специальную кнопку, и на лобовом стекле появляются проекции анимированных эмодзи-бомб, летящих в другие машины. Эффекты видны только внутри салона P7. Компания утверждает, что это безопасный способ снять стресс без агрессивного вождения. Например, эмодзи можно запустить в того, кто вас подрезал.
Новая модель Xpeng вызвала ажиотаж еще до появления в автомобильных салонах: всего за 6 минут 37 секунд приемов предзаказов автомобилисты оформили 10 тыс. заявок. Стоимость машины объявят позже.
Пока китайские компании модифицируют электрокары, на британском аукционе появился раритет — личный Range Rover королевы Елизаветы II. Ее Величество водила темно-зеленый внедорожник в 2006–2008 годах. Внутри сохранилась серебряная фигурка лабрадора с фазаном в зубах — подобный символ украшал только личные автомобили королевы.
