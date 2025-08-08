Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами

Водителю следует нажать специальную кнопку, и на лобовом стекле появляются проекции анимированных эмодзи-бомб, летящих в другие машины. Эффекты видны только внутри салона P7. Компания утверждает, что это безопасный способ снять стресс без агрессивного вождения. Например, эмодзи можно запустить в того, кто вас подрезал.