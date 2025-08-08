Эд Ширан и Руперт Гринт воссоединились спустя 14 лет в новом клипе

Руперт Гринт сыграл фаната и двойника Эда Ширана спустя 14 лет после выхода клипа «Lego House». Новый клип на песню «A Little More» продолжает сюжет с момента, где он закончился.
В ролике герой Гринта выходит из тюрьмы после долгого заключения, вспоминая события прошлого — в том числе сцены из старого клипа, где он пробирается на концерт, выдавая себя за Ширана.
«14 лет спустя мы снова вместе. Эта идея пришла после написания песни, и я рад, что Руперт согласился. Видео получилось безумным — под веселую, но немного злую песню», — отметил Ширан.
«A Little More» войдет в новый альбом Ширана под названием «Play», который выйдет в сентябре. Артист считает, что трек может стать одним из любимых у поклонников.