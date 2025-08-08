Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го

За первые шесть месяцев 2025 года число зрителей аниме на «Кинопоиске» выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, написал стриминговый сервис в телеграм-канале.
Обозначенный рост совпал с общим всплеском интереса к японской анимации в России: по данным «Индекса Кинопоиск Pro», в марте аниме обогнало американские сериалы по популярности, набрав 20% внимания аудитории против 19%.
Наиболее популярные аниме, представленные на платформе: мультсериал «Атака титанов», работы Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», мелодрама Макото Синкая «Твое имя» и новинка «Синяя Тюрьма: Блю Лок».
Интерес к аниме растет не только онлайн: в конце августа в российских кинотеатрах в 4K-реставрации выйдет культовый «Призрак в доспехах» (1995). По сюжету в антиутопическом будущем отряд полиции расследует преступления хакера Кукловода, способного взламывать сознание людей. Взломщик начинает интересоваться майором Мотоко Кусанаги, видя в ней родственную душу.