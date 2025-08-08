Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го

Интерес к аниме растет не только онлайн: в конце августа в российских кинотеатрах в 4K-реставрации выйдет культовый «Призрак в доспехах» (1995). По сюжету в антиутопическом будущем отряд полиции расследует преступления хакера Кукловода, способного взламывать сознание людей. Взломщик начинает интересоваться майором Мотоко Кусанаги, видя в ней родственную душу.