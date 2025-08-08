Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году

Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го

Иллюстрация: «Кинопоиск»

За первые шесть месяцев 2025 года число зрителей аниме на «Кинопоиске» выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, написал стриминговый сервис в телеграм-канале.

Обозначенный рост совпал с общим всплеском интереса к японской анимации в России: по данным «Индекса Кинопоиск Pro», в марте аниме обогнало американские сериалы по популярности, набрав 20% внимания аудитории против 19%.

Наиболее популярные аниме, представленные на платформе: мультсериал «Атака титанов», работы Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», мелодрама Макото Синкая «Твое имя» и новинка «Синяя Тюрьма: Блю Лок».

Интерес к аниме растет не только онлайн: в конце августа в российских кинотеатрах в 4K-реставрации выйдет культовый «Призрак в доспехах» (1995). По сюжету в антиутопическом будущем отряд полиции расследует преступления хакера Кукловода, способного взламывать сознание людей. Взломщик начинает интересоваться майором Мотоко Кусанаги, видя в ней родственную душу.

