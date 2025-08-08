Кларксон и Блэксток начали встречаться в 2012 году, поженились в 2013-м и развелись в 2020 году. Разногласия по финансовым вопросам продолжались еще несколько лет и завершились только в 2024 году. В 2023 году певица выпустила альбом «Chemistry», в котором подробно рассказала обо всех этапах их отношений.