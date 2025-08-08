Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток

Фото: MGM Television

В возрасте 48 лет скончался Брэндон Блэксток, бывший муж и экс-менеджер Келли Кларксон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью.

Мужчина умер в окружении близких после более чем трехлетней борьбы с раком. Родные попросили уважать их право на частную жизнь в это трудное время.

Недавно Келли Кларксон отменила выступления в Лас-Вегасе, объяснив это болезнью бывшего мужа и необходимостью быть рядом с детьми — дочерью Ривер и сыном Ремингтоном. «Я должна быть полностью с ними», — говорилось в ее заявлении.

Кларксон и Блэксток начали встречаться в 2012 году, поженились в 2013-м и развелись в 2020 году. Разногласия по финансовым вопросам продолжались еще несколько лет и завершились только в 2024 году. В 2023 году певица выпустила альбом «Chemistry», в котором подробно рассказала обо всех этапах их отношений.

