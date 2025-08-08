В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию

В 2024 году россияне стали тратить на астрологию и нумерологию больше денег, чем на еду. За год рынок оккультных услуг вырос в 20 раз. В результате россияне потратили на магов 2,4 трлн рублей, в то время как на еду ушло 2 трлн. Самые популярные услуги — чистка чакр за 15 тыс. рублей и снятие негатива за 25 тыс.