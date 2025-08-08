В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию

Создательница и автор проекта «Ретроградный Меркурий» Оля Осипова сообщила о запуска дейтинг-сервиса для любителей астрологии под названием Ketu.
«Его отличие от других приложений для знакомств в том, что за все отвечают не бездушные алгоритмы, а звезды. Мини-приложение запускается без установки прямо в Telegram. Пользователю не нужно выдумывать интересную биографию, а просто необходимо ввести дату, время и место своего рождения», — рассказала Осипова.
Алгоритм строит натальную карту и подбирает до трех кандидатов в день. «Ограниченное количество партнеров в день позволяет приглядеться друг к другу повнимательнее, а не просто свайпать фотографии и тонуть в огромном количестве анкет», — считают в проекте.
Астрология признана лженаукой Российской академией наук. В специальном меморандуме ученые обозначили основные аргументы против астрологии, а также проанализировали причины доверия к ней.
В 2024 году россияне стали тратить на астрологию и нумерологию больше денег, чем на еду. За год рынок оккультных услуг вырос в 20 раз. В результате россияне потратили на магов 2,4 трлн рублей, в то время как на еду ушло 2 трлн. Самые популярные услуги — чистка чакр за 15 тыс. рублей и снятие негатива за 25 тыс.