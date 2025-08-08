В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

В Москве завершился период теплых и почти тропических ночей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
С уменьшением продолжительности дня ночи становятся все прохладнее. Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за последние более чем 30 дней.
По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до +12,5 градуса (такого минимума не фиксировали с 6 июля). В некоторых районах было еще холоднее: в Строгино и Тушино чуть ниже, а самая низкая температура зафиксирована в Бутово и составила всего +10,7 градуса.
В Подмосковье прохлада ощущалась еще сильнее. В Волоколамске температура опустилась до +9,3 градуса. По прогнозам, в ближайшие 4–5 ночей температура в Москве будет колебаться в пределах от +11 до +14 градусов, а в области — местами от +8 до +11 градусов.