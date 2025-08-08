В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до +12,5 градуса (такого минимума не фиксировали с 6 июля). В некоторых районах было еще холоднее: в Строгино и Тушино чуть ниже, а самая низкая температура зафиксирована в Бутово и составила всего +10,7 градуса.