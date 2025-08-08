В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Владивосток сдвинулся во время землетрясения на Камчатке
Би-би-си выпустит документальный фильм об Оззи Осборне
Автомобилисты смогут атаковать обидчиков виртуальными эмодзи-бомбами
Скончался бывший муж и менеджер Келли Кларксон — Брэндон Блэксток
Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025-го
В России появился дейтинг-сервис для людей, которые верят в астрологию
Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году

В Москву вернулись прохладные ночи. Впервые за месяц температура опустилась так низко

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве завершился период теплых и почти тропических ночей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С уменьшением продолжительности дня ночи становятся все прохладнее. Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за последние более чем 30 дней.

По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до +12,5 градуса (такого минимума не фиксировали с 6 июля). В некоторых районах было еще холоднее: в Строгино и Тушино чуть ниже, а самая низкая температура зафиксирована в Бутово и составила всего +10,7 градуса.

В Подмосковье прохлада ощущалась еще сильнее. В Волоколамске температура опустилась до +9,3 градуса. По прогнозам, в ближайшие 4–5 ночей температура в Москве будет колебаться в пределах от +11 до +14 градусов, а в области — местами от +8 до +11 градусов.

Расскажите друзьям