Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью

«Звук падения» Маши Шилински рассказывает о четырех девушках — Альме, Эрике, Анжелике и Ленке. Они живут на одной немецкой ферме, но в разные исторические эпохи: незадолго до Первой мировой войны, во время Второй мировой, в ГДР 1980-х и в настоящем времени.