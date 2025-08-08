Лауреаты Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Звук падения» выйдут в российский прокат осенью

Осенью в российских кинотеатрах выходят «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Звук падения» Маши Шилински. Об этом сообщил прокатчик — кинокомпания A-One. «Сентиментальная ценность» выйдет 23 октября, а «Звук падения» — 30 ноября.
Премьеры обоих фильмов состоялись в мае на Каннском кинофестивале. «Сентиментальная ценность» получила Гран-при, а «Звук падения» — приз жюри. Вторую и третью по значимости награды конкурса соответственно.
«Звук падения» Маши Шилински рассказывает о четырех девушках — Альме, Эрике, Анжелике и Ленке. Они живут на одной немецкой ферме, но в разные исторические эпохи: незадолго до Первой мировой войны, во время Второй мировой, в ГДР 1980-х и в настоящем времени.
«Звук падения» стал любимой картиной Канн-2025 у российских кинокритиков. Его средняя оценка составила 6,9 из 10. «Фильм, сумевший уловить неуловимое: материнское дыхание смерти», — написал о картине Егор Москвитин.
В «Сентиментальной ценности» Йоаким Триер — как во всех предыдущих работах — выступил одновременно режиссером и сценаристом. Одну из главных ролей в новой картине постановщика сыграла Рената Реинсве. Режиссер и актриса уже работали вместе над номинантом на «Оскар» «Худший человек на свете».
Отец героини Реинсве в «Сентиментальной ценности» (Стеллан Скарсгорд) — некогда известный режиссер. Он предлагает дочери роль в фильме, который, как он надеется, станет ее возвращением в киноиндустрию. Она отказывается — и отец отдает позицию молодой и амбициозной голливудской звезде (Эль Фэннинг).
В июле Neon выпустил трейлер «Сентиментальной ценности». В нем героини обсуждают работу с героем Скарсгорда. «Я не могу работать с ним. Он сложный человек», — говорит персонаж Реинсве. Фильм двуязычный: в трейлере говорят на английском и норвежском.