Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека

«Это может звучать как научная фантастика. Но люди говорили, что мы никогда не сможем детектировать гравитационные волны, ведь они слишком слабы. Через 100 лет мы их открыли. Люди думали, что мы никогда не увидим тень черной дыры. Сейчас, спустя 50 лет, у нас есть изображения двух», — пояснил космолог.