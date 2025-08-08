Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека

Космолог Козимо Бамби из Фуданьского университета в Шанхае представил концепт космической миссии, способной доставить зонд к ближайшей черной дыре за 70 лет. Исследование опубликовано в журнале iScience.
Его ключевая идея заключается в использовании миниатюрного космического аппарата — в виде микрочипа с легким парусом. Его можно разогнать до трети скорости света с помощью наземного лазера. Такая технология позволит в обозримом будущем приблизиться к изучению черных дыр на практике, а не только через косвенные астрофизические данные.
По оценке Бамби, самая близкая к Земле черная дыра может находиться всего в 20–25 световых годах. Хотя пока достоверно известная ближайшая Gaia BH1 расположена на расстоянии 1560 световых лет, ученый считает, что, благодаря новым методам наблюдений, ближайшую черную дыру можно обнаружить в течение десяти лет.
Главная технологическая проблема — это стоимость мощной лазерной установки, необходимой для разгона аппарата. Сейчас она оценивается в триллион евро, но при удешевлении технологий через 30 лет ее стоимость может снизиться до 1 млрд евро. Общая продолжительность миссии, включая путь к черной дыре, исследования и передачу данных на Землю, может составить около 80–100 лет.
«Это может звучать как научная фантастика. Но люди говорили, что мы никогда не сможем детектировать гравитационные волны, ведь они слишком слабы. Через 100 лет мы их открыли. Люди думали, что мы никогда не увидим тень черной дыры. Сейчас, спустя 50 лет, у нас есть изображения двух», — пояснил космолог.