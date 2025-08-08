В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву

С 17 по 22 августа в «Художественном» пройдет программа фильмов «Москва, любовь моя». В кинотеатре устроят вечерние показы советских картин, в которых Москва — один из главных героев.
«Для многих лучших отечественных — и, кстати, не только отечественных — фильмов Москва являлась не только местом действия или декорацией, в которой разворачивались сюжеты этих картин, но одним из их главных героев», — рассказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
Зрители увидят шесть картин. Среди них драма Марлена Хуциева «Июльский дождь», мелодрама Александра Митты о японской танцовщице в Большом театре «Москва, любовь моя» и ромком Эльдара Рязанова «Девушка без адреса».
Кроме того, для показа выбрали мелодраму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», комедию конца 1930-х «Новая Москва» и фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Все ленты в большом историческом зале будут продемонстрированы на 35-миллиметровой кинопленке.
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа. Горожанам будут доступны бесплатные показы в сети «Москино», «Художественном» и кинотраке — мобильном кинотеатре, который будет курсировать по паркам и площадкам города.