В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву

Алисия Силверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Ученый из Шанхая придумал способ долететь до черной дыры за время жизни человека
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сегун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дейв Баутиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборн подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года

В «Художественном» покажут шесть фильмов про Москву

Фото: «Мосфильм»

С 17 по 22 августа в «Художественном» пройдет программа фильмов «Москва, любовь моя». В кинотеатре устроят вечерние показы советских картин, в которых Москва — один из главных героев.

«Для многих лучших отечественных — и, кстати, не только отечественных — фильмов Москва являлась не только местом действия или декорацией, в которой разворачивались сюжеты этих картин, но одним из их главных героев», — рассказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Зрители увидят шесть картин. Среди них драма Марлена Хуциева «Июльский дождь», мелодрама Александра Митты о японской танцовщице в Большом театре «Москва, любовь моя» и ромком Эльдара Рязанова «Девушка без адреса».

Кроме того, для показа выбрали мелодраму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», комедию конца 1930-х «Новая Москва» и фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Все ленты в большом историческом зале будут продемонстрированы на 35-миллиметровой кинопленке.

Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа. Горожанам будут доступны бесплатные показы в сети «Москино», «Художественном» и кинотраке — мобильном кинотеатре, который будет курсировать по паркам и площадкам города.

Расскажите друзьям