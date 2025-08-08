Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России

Алисия Сильверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

Наиболее востребованными на рынке труда в первом полугодии 2025 года оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Headhunter.

«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тыс. вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тыс. предложений для таких специалистов», — говорится в исследовании.

В пятерку также попали: водители — для них появилось почти 157 тыс. вакансий; операторы call-центров (153 тыс. вакансий); бухгалтеры (140,8 тыс. предложений). Топ-10 дефицитных специальностей замыкают: разнорабочий, врач, электромонтажник, кладовщик, слесарь и другие специалисты.

Microsoft недавно составил список из 40 профессий, которые могут исчезнуть и измениться из‑за нейросетей в ближайшее 3-8 лет. Первое место в нем занимают переводчики. Затем — писатели, продавцы, редакторы, хосты, консьержи, веб-разработчики, операторы кол-центров, брокерские клерки.

