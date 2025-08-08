Алисия Сильверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»

Алисия Сильверстоун спустя почти три десятилетия готова вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые». Об этом сообщает Deadline.
В эфире Today она рассказала, что уже идет работа над сериалом, который создается для Peacock, и она не только вновь сыграет главную роль, но и станет исполнительным продюсером.
«Я невероятно воодушевлена. Мы постараемся сохранить все, за что зрители любят „Бестолковых“ и Шер, но при этом добавить в историю что‑то свежее и неожиданное. Пока мы на самом старте, но я уверена в результате».
Оригинальный фильм 1995 года, вдохновленный романом Джейн Остин «Эмма», сняла и написала Эми Хекерлинг. Лента рассказывала о богатой школьнице из Беверли-Хиллз, которая решает свести двух учителей и преобразить новую ученицу, параллельно разбираясь в собственных чувствах.