«Пингвин» и «Сёгун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards

Критики объявили лауреатов пятой ежегодной премии Critics Choice Super Awards. Триумфатором вечера стал сериал HBO «Пингвин», выигравший все четыре номинации, включая «Лучший супергеройский сериал».
Колин Фаррелл удостоился наград за лучшую мужскую роль и лучшего злодея, а его коллега Кристин Милиоти стала лучшей актрисой. Среди других отмеченных телепроектов — «Сёгун», «Одни из нас», «Андор», «Разделение» и «Настоящий детектив: Страна ночи».
Полный список победителей Critics Choice Super Awards:
- Лучший боевик — «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- Лучший супергеройский фильм — «Дэдпул и Росомаха»
- Лучший фильм ужасов — «Грешники»
- Лучший фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — «Дюна: Часть вторая»
- Лучший боевик (сериал) — «Сёгун»
- Лучший супергеройский сериал — «Пингвин»
- Лучший сериал ужасов — «Одни из нас»
- Лучший сериал в жанре научной фантастики/фэнтези — «Андор»