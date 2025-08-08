«Пингвин» и «Сёгун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards

Алисия Сильверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
Дэйв Батиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборнах подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»

«Пингвин» и «Сёгун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards

Фото: FX Productions

Критики объявили лауреатов пятой ежегодной премии Critics Choice Super Awards. Триумфатором вечера стал сериал HBO «Пингвин», выигравший все четыре номинации, включая «Лучший супергеройский сериал».

Колин Фаррелл удостоился наград за лучшую мужскую роль и лучшего злодея, а его коллега Кристин Милиоти стала лучшей актрисой. Среди других отмеченных телепроектов — «Сёгун», «Одни из нас», «Андор», «Разделение» и «Настоящий детектив: Страна ночи».

Полный список победителей Critics Choice Super Awards:

  • Лучший боевик — «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  • Лучший супергеройский фильм — «Дэдпул и Росомаха»
  • Лучший фильм ужасов — «Грешники»
  • Лучший фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — «Дюна: Часть вторая»
  • Лучший боевик (сериал) — «Сёгун»
  • Лучший супергеройский сериал — «Пингвин»
  • Лучший сериал ужасов — «Одни из нас»
  • Лучший сериал в жанре научной фантастики/фэнтези — «Андор»
Расскажите друзьям