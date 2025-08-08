Дэйв Батиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»

Батиста уже рассматривался на роль Кургенa в несостоявшейся версии 2015 года. Актер присоединится к уже ранее заявленным Генри Кавиллу (Коннор Маклауд), Расселу Кроу (Рамирес) и Марисе Абеле. Съемки стартуют в конце сентября и пройдут в Великобритании и Гонконге.