Дэйв Батиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»

Дэйв Батиста может сыграть главного антагониста в ремейке фэнтези-боевика «Горец», который для Amazon MGM поставит Чад Стахелски. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Батиста исполнит роль бессмертного варвара Кургенa — безжалостного охотника на себе подобных, стремящегося поглотить силу всех других бессмертных. В оригинальной ленте 1986 года его сыграл Кленси Браун.
Батиста уже рассматривался на роль Кургенa в несостоявшейся версии 2015 года. Актер присоединится к уже ранее заявленным Генри Кавиллу (Коннор Маклауд), Расселу Кроу (Рамирес) и Марисе Абеле. Съемки стартуют в конце сентября и пройдут в Великобритании и Гонконге.
Сценарий ремейка написал Майкл Финч. Продюсерами выступают Скотт Стубер, Ник Несбит, Нил Х. Мориц, Чад Стахелски (87Eleven Entertainment), Джош Дэвис (Davis Panzer Productions) и Луиза Рознер.